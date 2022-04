Geojunxion boekt hogere omzet

(ABM FN-Dow Jones) Geojunxion heeft in het afgelopen kwartaal een hogere omzet gerealiseerd, maar boekte opnieuw verlies. Dit bleek donderdag voorbeurs uit de kwartaalcijfers van de kaartenspecialist, voorheen bekend als AND.

"Hoewel Covid-19 nog steeds de ontwikkeling in verschillende sectoren belemmert en er een nieuwe dreiging is bijgekomen als gevolg van het conflict in Oekraïne, blijven we een sterke interesse ervaren in onze productportefeuille", zei het bedrijf in een toelichting op de cijfers.

Geojunxion boekte in zijn fiscale derde kwartaal, dat liep tot en met 31 maart, een operationeel verlies van 187.000 euro, in vergelijking met een verlies van 439.000 euro in dezelfde periode een jaar eerder. Onder de streep resteerde een nettoverlies van 268.000 euro, tegenover een verlies van 305.000 euro een jaar eerder.

De omzet steeg van 284.000 euro in het fiscale derde kwartaal vorig jaar naar 500.000 euro in het afgelopen kwartaal.

De vrije kasstroom bedroeg 228.000 euro, tegen een negatieve kasstroom van 41.000 euro een jaar eerder.

Outlook

Het bedrijf voorziet voor het gebroken boekjaar 2021/2022 een stijging van de omzet met 40 tot 50 procent in vergelijking met het voorgaande gebroken boekjaar, waarmee de omzet naar verwachting zal uitkomen tussen 2,4 en 2,6 miljoen euro.