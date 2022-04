Hogere start AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De AEX gaat donderdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,9 procent. Unilever overlegt vanochtend cijfers.

Woensdag sloot de AEX nog bijna onveranderd op 696,35 punten, na verliezen op dinsdag en vooral maandag. Beursplein 5 trad daarmee in het voetspoor van Wall Street, waar de beurzen sinds vorige week donderdag zwaar onder druk stonden nadat Fed-voorzitter Jerome Powell een renteverhoging van 50 basispunten in mei in het vooruitzicht stelde.

"De winstgroei van bedrijven is over het algemeen redelijk solide, maar de markt is met name gericht op de macro-zorgen vanwege een agressief, strakker Fed-beleid, evenals de effecten daarvan op de mondiale groei", zei marktanalist Emily Roland van John Hancock Investment Management

Woensdag stabiliseerden de Amerikaanse indices met een nipte winst voor de S&P 500 index. Cijfers van Microsoft werden met een plus van bijna 5 procent ontvangen, terwijl Alphabet juist bijna 4 procent moest prijsgeven.

Woensdag nabeurs wist Meta, het voormalige Facebook, de futures op techindex Nasdaq een forse impuls te geven door het overleggen van flink meevallende cijfers. De winst daalde weliswaar voor het tweede kwartaal op rij tot 7,5 miljard dollar, tegen 9,5 miljard dollar in dezelfde periode vorig jaar. Maar per aandeel kwam de winst uit op 2,72 dollar, waar analisten rekenden op een winst per aandeel van slechts 2,56 dollar.

Het aandeel klom in de elektronische handel nabeurs met maar liefst 18 procent. In de reguliere handel koerste Meta nog meer dan 3 procent lager en het aandeel is dit jaar ongeveer gehalveerd.

Vandaag nabeurs op Wall Street komen onder meer Apple, Amazon en Intel met cijfers door. Voorbeurs staan onder meer McDonalds, Merck en Mastercard geagendeerd.

Het sentiment in Azië is vanochtend positief met winsten van 1 tot 1,5 procent voor de beurzen in Tokio en Hongkong. De Bank of Japan handhaafde vanochtend de kortetermijnrente op min 0,1 procent en hield de doelstelling voor de tienjaarsrente op staatsobligaties op ongeveer nul.

De centrale bank zei tevens elke werkdag tienjarige Japanse staatsobligaties op te kopen tegen een rendement van 0,25 procent om ervoor te zorgen dat het rendement dat niveau niet overschrijdt.

De yen daalde in reactie op het nieuws tot ongeveer 130,00 yen ten opzichte van de dollar, het zwakste niveau voor de yen sinds april 2002. De afgelopen jaren koerste de yen ten opzichte van de dollar in een bandbreedte van grofweg 105,00 en 115,00.

De Amerikaanse olie-future noteert vanochtend 1,5 procent lager op 100,51 dollar per vat, terwijl de gasprijzen scherp in de lift zitten.

De geopolitieke spanningen als gevolg van de oorlog in Oekraïne lijken te escaleren nu het Russische Gazprom de gasleveringen aan Bulgarije en Polen heeft stopgezet omdat die landen niet in roebels betalen. De Europese gasprijzen stegen daarop woensdag circa 10 procent.

Beleggers hebben vandaag onder meer oog voor de voorlopige inflatie in de eurozone in april, de wekelijkse steunaanvragen in de VS en de voorlopige Amerikaanse economische groei in het afgelopen kwartaal.

Bedrijfsnieuws

Unibail-Rodamco-Westfield haalde in de eerste drie maanden van 2022 voor 540 miljoen euro aan huur op, in vergelijking met 388 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder. De huurincasso verbeterde in het eerste kwartaal tot 93 procent. De totale omzet steeg met 36 procent tot 734,5 miljoen euro, tegenover 539,4 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder.

Marel boekte in het eerste kwartaal een bedrijfsresultaat (EBITDA) van 41,6 miljoen euro, in vergelijking met 47,3 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder. Onder de streep resteerde een nettowinst van 21,7 miljoen euro, tegen 21,2 miljoen euro een jaar eerder.

Een dochteronderneming van Shell, Shell Brasil Petróleo, nam een belang van 25 procent in het Atapu-veld in Brazilië.

Core Laboratories boekte het afgelopen kwartaal een operationeel verlies van 391.000 dollar, in vergelijking tot een winst van 11,6 miljoen dollar in dezelfde periode een jaar eerder. Onder de streep resteerde een nettoverlies van 1,9 miljoen dollar, tegenover een nettowinst van 8,1 miljoen dollar vorig jaar.

Vivoryon boekte het afgelopen jaar een operationeel verlies van 12,8 miljoen euro, in vergelijking met 16,0 miljoen euro in het voorgaande jaar. Onder de streep resteerde een nettoverlies van 12,7 miljoen euro, tegen een verlies van 16,5 miljoen euro in 2020.

Veon heeft in het afgelopen kwartaal bijna 10 procent meer omzet geboekt, met name vanwege de sterke groei van de data-inkomsten.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index steeg woensdag 0,2 procent tot 4.183,94 punten, de Dow Jones index won 0,2 procent op 33.302,26 punten en de Nasdaq sloot vlak op 12.488,93 punten.