Nederlands producentenvertrouwen gestegen - CBS

(ABM FN-Dow Jones) Het producentenvertrouwen in de Nederlandse industrie is in april verbeterd. Dit meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek donderdag.

De vertrouwensindex steeg van 8,7 in maart naar 10,8 in april, waarbij ondernemers vooral positiever gestemd waren over de verwachte bedrijvigheid.

Producenten waren ook positiever over de orderportefeuille en de voorraden gereed product. Hoewel in alle branches het vertrouwen toenam, waren met name de producenten in de elektrotechnische en machine-industrie positief.