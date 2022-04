Bank of Japan handhaaft rente Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Bank of Japan herhaalde zijn vastberadenheid om de rente in Japan niet te verhogen ondanks de hoge inflatie. Dit meldde de centrale bank van Japan donderdagochtend. De Bank of Japan handhaafde de kortetermijnrente op min 0,1 procent en hield de doelstelling voor de tienjaarsrente op staatsobligaties op ongeveer nul. De centrale bank zei tevens elke werkdag tienjarige Japanse staatsobligaties op te kopen tegen een rendement van 0,25 procent om ervoor te zorgen dat het rendement dat niveau niet overschrijdt. De yen daalde in reactie op het nieuws tot ongeveer 129,80 yen ten opzichte van de dollar, het zwakste niveau voor de yen sinds april 2002. Bron: ABM Financial News

