Shell tekent contract in Brazilie

Beeld: Royal Dutch Shell

(ABM FN-Dow Jones) Een dochteronderneming van Shell, Shell Brasil Petróleo, heeft een belang genomen van 25 procent in het Atapu-veld in Brazilië. Dit meldde de energiereus donderdagochtend. Shell betaalt 1,1 miljard dollar aan Petrobras voor een groter belang in het veld. Er werd niet genoemd hoe groot het belang was dat Shell al in het veld had. Nu het contract is ondertekend zal Shell een extra aandeel olie uit het veld ontvangen. Zoe Yujnovich, Shell Upstream-director, zei dat de transactie het laatste bewijs is van Shells inzet om zijn diepwaterposities in Brazilië te vergroten. De transactie is onderdeel van de Powering Progress-strategie van Shell, waarbij het bedrijf inzet op koolstofarme energieoplossingen. Bron: ABM Financial News

