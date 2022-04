Europese beurzen openen hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan donderdag een hogere opening tegemoet. IG Markets voorziet een openingswinst van 79 punten voor de Duitse DAX, een plus van 23 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 18 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn woensdag hoger gesloten.

De Europese aandelenmarkten sloten licht hoger, terwijl beleggers met verschillende zorgen jongleerden, waaronder de vrees dat de Federal Reserve de Amerikaanse economie in een recessie kan storten om de hoge inflatie te beteugelen, de Chinese coronavirus-uitbraak en de aanhoudende oorlog in Oekraïne.

De geopolitieke spanningen als gevolg van de oorlog in Oekraïne lijken te escaleren nu het Russische Gazprom de gasleveringen aan Bulgarije en Polen heeft stopgezet omdat die landen niet in roebels betalen. De Europese gasprijzen stegen daarop circa 10 procent.

"Het benadrukt de kwetsbaarheid van andere EU-leden, zoals Duitsland, aangezien zij risico lopen binnenkort soortgelijke stappen te moeten incasseren", zeiden strategen van Danske Bank.

Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat het consumentenvertrouwen in Duitsland in mei harder is gedaald dan verwacht. De vertrouwensindex kwam uit op 26,5 negatief, tegen 15,7 negatief in april.

Bedrijfsnieuws

Deutsche Bank heeft in het eerste kwartaal meer opbrengsten en een hogere winst geboekt. Het aandeel noteerde circa 5,5 procent lager.

Credit Suisse heeft over het eerste kwartaal van dit jaar de opbrengsten met 42 procent op jaarbasis zien dalen en greep deze terugval aan om de samenstelling van het bestuur aan te pakken. Het aandeel daalde ruim 2,0 procent.

Mercedes-Benz heeft de outlook voor dit jaar bevestigd na de stijging van de resultaten over het eerste kwartaal. Het aandeel won ruim 1,0 procent.

STMicroelectronics heeft in het eerste kwartaal de winst en de omzet zien toenemen. De koers van het aandeel noteerde vrijwel vlak.

GlaxoSmithKline heeft in het eerste kwartaal van dit jaar beter dan voorziene resultaten geboekt. De koers van het aandeel steeg bijna 3,0 procent.

Worldline is sterk aan het jaar 2022 begonnen en handhaafde de outlook voor het hele boekjaar ondanks de impact van de oorlog in Oekraïne. Het aandeel won circa 1,3 procent.

Euro STOXX 50 3.734,64 (+0,4%)

STOXX Europe 600 444,31 (+0,7%)

DAX 13.793,94 (+0,3%)

CAC 40 6.445,26 (+0,5%)

FTSE 100 7.425,61 (+0,5%)

SMI 12.051,48 (+1,0)

AEX 696,35 (+0,1%)

BEL 20 4.107,13 (-0,1%)

FTSE MIB 23.830,11 (+0,6%)

IBEX 35 8.477,70 (+0,5%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures donderdag hoger.

De Amerikaanse beurzen zijn woensdag hoger gesloten.

Daarmee konden de drie belangrijkste Amerikaanse benchmarks een deel van de verliezen van de voorgaande handelsdag goedmaken, waarbij met name de techfondsen stevig onder druk stonden.

Daarnaast verwerkt de markt de meest recente winstrapporten, terwijl de zorgen over de hoge inflatie op het sentiment drukken en de markt de mogelijke effecten probeert in te schatten van een snelle verkrapping van het monetair beleid door de Federal Reserve en de verspreiding van het coronavirus in China.

"De winstgroei is over het algemeen redelijk solide, maar de markt is met name gericht op de macro-zorgen vanwege een agressief, strakker Fed-beleid, evenals de effecten daarvan op de mondiale groei", zei marktanalist Emily Roland van John Hancock Investment Management.

Op macro-economisch vlak werd bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de VS vorige week is gedaald met 8,3 procent. De marktindex daalde van 254,0 naar 234,7.

De aanstaande woningverkopen zijn in maart op maand- en jaarbasis gedaald met achtereenvolgens 1,2 procent en 8,2 procent.

De junifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 0,3 procent, ofwel 0,32 dollar, hoger op 102,02 dollar op de New York Mercantile Exchange, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gestegen.

Op macro-economisch vlak staan donderdag in de VS een tweetal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse steunaanvragen en economische groeicijfers over het eerste kwartaal.

Bedrijfsnieuws

Mattel heeft gesprekken gevoerd met private-equity-investeerders over een mogelijke verkoop en beursexit. Het speelgoedbedrijf is net klaar met een reorganisatie. Het aandeel steeg ruim 10,0 procent.

Facebook zal mogelijk de zwakste omzetgroei rapporteren sinds de beursgang van het bedrijf, volgens analisten. Het aandeel kreeg klappen in februari na een tegenvallende winstdaling en sombere vooruitblik over de omzet, door een dalend aantal gebruikers van socialemediawebsites Facebook, Instagram en chatdienst Whatsapp. Meta noteerde bijna 4,0 procent lager.

Dinsdag nabeurs kwamen Alphabet, General Motors, Visa, Microsoft en Texas Instruments met kwartaalcijfers.

De ontvangst was overwegend negatief voor Alphabet, dat circa 4,5 procent inleverde. Het moederbedrijf van Google bleef nipt achter bij de omzetverwachtingen van analisten.

Autobedrijf GM boekte iets minder winst, zoals verwacht, maar steeg 2,6 procent. Microsoft bleef groeien in de cloud en noteerde ruim 5,0 procent hoger.

Betaalkaartenbedrijf Visa versloeg de verwachtingen en steeg circa 6,5 procent. Texas Instruments stelde teleur en noteerde woensdag ongeveer 0,5 procent hoger.

S&P 500 index 4.183,92 (+0,2%)

Dow Jones index 33.301,93 (+0,2%)

Nasdaq Composite 12.488,93 (0,0%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden donderdag hoger.

Nikkei 225 26.764,78(+1,4%)

Shanghai Composite 2.965,56 (+0,3%)

Hang Seng 20.190,06 (+1,2%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0524. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag bewoog het muntpaar nog op 1,0556 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,0551 op de borden.

USD/JPY Yen 129,75

EUR/USD Euro 1,0524

EUR/JPY Yen 136,55

MACRO-AGENDA:

00:50 Detailhandelsverkopen - Maart (Jap)

05:00 Bank of Japan - Rentebesluit (Jap)

06:30 Ondernemersvertrouwen - April (NL)

11:00 Consumentenvertrouwen - April def. (eur)

11:00 Economische groei - Eerste kwartaal (Bel)

11:30 Inflatie - April (Bel)

14:00 Inflatie - April (Dld)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Economische groei - Eerste kwartaal vlpg (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

00:00 Samsung - Cijfers eerste kwartaal (Zko)

07:00 Beiersdorf - Cijfers eerste kwartaal (Dld)

07:00 Delivery Hero - Cijfers eerste kwartaal (Dld)

07:00 HelloFresh - Cijfers eerste kwartaal (Dld)

07:00 TotalEnergies - Cijfers eerste kwartaal (Fra)

13:00 Caterpillar - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Comcast - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Eli Lilly - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Mastercard - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Mcdonald's - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Merck - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Twitter - Cijfers eerste kwartaal (VS)

22:00 Amazon - Cijfers eerste kwartaal (VS)

22:00 Gilead - Cijfers eerste kwartaal (VS)

22:00 Intel - Cijfers eerste kwartaal (VS)

22:30 Apple - Cijfers tweede kwartaal (VS)