Olieprijs hoger gesloten

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is woensdag hoger gesloten, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gestegen. Uit de data bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS in de week eindigend op 22 april zijn gestegen met 691.000 vaten tot 414,4 miljoen stuks. Een week eerder daalden de voorraden nog sterk, met zo'n 8 miljoen vaten. Er was vooraf door economen gerekend op een vergelijkbare stijging met 0,6 miljoen vaten. De benzinevoorraden daalden met 1,6 miljoen vaten tot 230,8 miljoen vaten. De voorraden stookolie en diesel liepen terug met 1,4 miljoen vaten tot 107,3 miljoen stuks. Hier waren kleinere bewegingen voorzien. De capaciteitsbenutting van de raffinaderijen was 90,3 procent. Dat was een week eerder nog 91,0 procent. De door de staat gecontroleerde Russische energiereus Gazprom zei dinsdag dat het de aardgasleveringen aan Polen en Bulgarije heeft stopgezet omzet ze weigerden te betalen in roebels, zoals gevraag door de Russische president Vladimir Poetin. De futures die de groothandelsprijs voor gas in Europa volgen bereikten een hoogtepunt van 119 euro per megawattuur in de vroege handel woensdag, voordat ze terugliepen naar 105,79 euro. "Een zorg voor de EU-markt, evenals voor de wereldwijde gasmarkten, is of Rusland verder zal escaleren door de leveringen aan andere Europese landen te verminderen", zei marktanalist Warren Patterson van ING. Het zeer reële risico op nog verdere escalatie suggereert dat de Europese gasprijzen sterk ondersteund zullen worden, zei hij. "Dit zal een overloop hebben naar andere gasmarkten, met name de Aziatische gasmarkten. Europa zal in toenemende maten moeten concurreren met Azië voor flexibele LNG-leveringen, waardoor de Aziatische spotprijzen zullen stijgen", voegde hij toe. De junifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 0,3 procent, ofwel 0,32 dollar, hoger op 102,02 dollar op de New York Mercantile Exchange. Bron: ABM Financial News

