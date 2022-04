Hogere huren spekken Unibail-Rodamco-Westfield Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Unibail-Rodamco-Westfield heeft het afgelopen kwartaal fors meer omzet geboekt, gesteund door hogere huurinkomsten. Dit bleek woensdag nabeurs uit een trading update van het vastgoedconcern. "Onze portefeuille van vlaggenschipbestemmingen presteerden sterk in het eerste kwartaal, wat de aanhoudende kracht van het herstel benadrukt", zei CEO Jean-Marie Tritant in een toelichting op de cijfers. Unibail haalde in de eerste drie maanden van 2022 voor 540 miljoen euro aan huur op, in vergelijking met 388 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder. De huurincasso verbeterde in het eerste kwartaal tot 93 procent. De totale omzet steeg met 36 procent tot 734,5 miljoen euro, tegenover 539,4 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder. Het vastgoedconcern schreef de omzetgroei toe aan het sterke herstel na de coronaviruspandemie. De winkelomzetten van de huurders in het eerste kwartaal herstelden tot 93 procent van het niveau van het eerste kwartaal van 2019. In maart herstelde de omzet zelfs tot 95 procent van de omzet in maart in 2019. Outlook Het concern herhaalde zijn outlook voor het hele boekjaar. Dit betekent dat Unibail voor dit jaar rekent op een aangepaste terugkerende winst per aandeel van 8,20 tot 8,40 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.