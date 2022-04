Verdeeld slot op Damrak

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag verdeeld gesloten, terwijl veel marktdeelnemers zich minder met de beurs bezighielden dan met Koningsdag.

De AEX-index eindigde 0,1 procent lager op 696,35 punten.

De Midkap-index sloot 0,5 procent hoger en de Smallcaps werden 0,7 procent goedkoper.

Ook elders in Europa waren de uitslagen verdeeld. De AEX is inmiddels onder de 700-puntengrens gedoken en volgens investment manager Simon Wiersma van ING heerst angst voor een recessie.

Wiersma vindt dat zelf overdreven. "Een recessie zal er ongetwijfeld komen, maar niet op korte termijn", aldus de expert van ING. Wiersma wees op de Duitse Ifo-index die deze maand steeg van 90,8 naar 91,8 punten. "Ondanks de Oekraïneoorlog, hoge energieprijzen en problemen in de aanvoerketen."

Volgens Wiersma is het een aanwijzing dat de economie in Europa beter draait dan beleggers vrezen. Inkoopmanagersindices van vorige week overtroffen de verwachtingen ook al, terwijl de bedrijfscijfers over het algemeen niet tegenvallen.

Dinsdag maakten Europese beurzen een draai door de forse koersverliezen op Wall Street. De S&P500-index ging voor het laatst zo hard onderuit toen Rusland eind februari Oekraïne binnenviel.

"Er is niet één reden voor de koersval, maar een combinatie van risico's maakt beleggers terughoudend", aldus Deutsche Bank, wijzend op de lockdowns in China, aanhoudend hoge inflatie en angst voor te snelle renteverhogingen door de Federal Reserve. Ook geopolitieke ontwikkelingen drukken op het sentiment.

Economisch nieuws was er over de aanstaande woningverkopen in de Verenigde Staten, die licht daalden in maart.

Het muntpaar euro/dollar daalde woensdag en stond rond een niveau van 1,0551.

De daling van de euro zou zijn ingegeven doordat het Russische aardgasbedrijf Gazprom tegen Polen en Bulgarije zei dat er geen gas meer wordt geleverd aan "niet-bevriende landen" die weigeren te betalen in roebels. De Russische aardgaslevering aan Polen werd woensdag kort stilgelegd, bleek uit gegevens van netbeheerders in de Europese Unie.

De olieprijs daalde 0,6 procent tot 101,11 dollar voor een vat WTI-olie in New York. In de namiddag bleken de Amerikaanse olievoorraden afgelopen week licht gestegen, na een sterke daling een week eerder.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen waren staalfabrikant ArcelorMittal en betaalspecialist Adyen de sterkste stijgers met 4,4 procent en 3 procrent. Ook grondstoffenbedrijven Akzo Nobel en SBM Offshore stegen ruim 2 procent.

De oorlog in Oekraïne heeft een structurele trend in gang gezet die goed moet zijn voor grondstoffen als beleggingscategorie, stelde Vincent Juvyns van JP Morgan Asset Management woensdag.

Consumptie-gerelateerde aandelen, zoals Heineken, Unilever en Just Eat Takeaway.com verloren terrein.

Volgens Deutsche Bank blijft de hoge inflatie een punt van zorg voor brouwers en drankenproducenten. De koersdoelen van Heineken, AB InBev en Coca Cola Europacific Partners gingen omlaag.

ING was de sterkste daler in de AEX, maar in de Midkap-index won sectorgenoot ABN AMRO juist 2,5 procent.

Kunstmestproducent OCI was koploper bij de middelgrote bedrijven met een winst van ruim 3 procent.

Aperam, sectorgenoot van ArcelorMittal, werd 2,7 procent duurder.

Galapagos sloot licht lager. Aandeelhouders hebben tijdens een aandeelhoudersvergadering akkoord gegeven voor de benoeming van Paul Stoffels als bestuursvoorzitter en CEO van het biotechbedrijf.

Vopak en Flow Traders waren de sterkste dalers in de Midkap-index, met ruim 2 procent koersverlies.

Onder de kleinere aandelen won Fugro 2,3 procent, maar daalde Wereldhave 5,6 procent. Het vastgoedfonds ging ex-dividend.

Tussenstanden Wall Street

Rond sluitingstijd in Amsterdam stonden de Amerikaanse beurzen hoger. De S&P500-index steeg 0,9 procent.