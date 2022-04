Licht hogere opening Wall Street in de maak Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen koersen woensdag af op een licht hogere opening, deels herstellend van de forse verliezen van dinsdag. Futures op de toonaangevende S&P 500 index stonden een half uur voor de openingsbel 0,3 procent hoger. Technologie-index Nasdaq lijkt 0,2 procent hoger te starten. Daarmee werden de futures minder positief dan eerder op de ochtend. Beleggers verwerkten recente bedrijfsresultaten en wogen daarbij af wat de hoge inflatie en de verwachte snellere verkrapping van het monetaire beleid van de Fed zullen doen voor de aandelenmarkten. Ook de lockdowns in China na uitbraken van het coronavirus nemen ze mee in de mix. "De winstgroei van de bedrijven blijkt tamelijk solide dit kwartaal, maar markten richten zich vooral op zorgen over het agressievere monetaire beleid van de Fed en de impact daarvan op de macro-economie en de angst over de mondiale groeit die rondwaart", zei Emily Roland van Johan Hancock Investment Management. Woensdag rapporteren onder andere Facebook-eigenaar Meta en autofabrikant Ford hun resultaten. De olieprijs daalde 0,9 procent tot 100,81 dollar voor een vat WTI-olie te leveren in juni. Brent-olie voor juli werd 0,7 procent goedkoper. Zorgen over lagere vraag uit China werden gecompenseerd door geopolitieke spanningen rond de levering van Russisch aardgas aan Polen en Bulgarije. De euro/dollar daalde stevig en noteerde op 1,0566. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er 1,0642 op de borden. De daling van de euro zou zijn ingegeven doordat het Russische aardgasbedrijf Gazprom tegen Polen en Bulgarije zei dat er geen gas meer wordt geleverd aan "niet-bevriende landen" die weigeren te betalen in roebels. De Russische aardgaslevering aan Polen werd woensdag kort stilgelegd, bleek uit gegevens van netbeheerders in de Europese Unie. Economisch nieuws komt woensdag kort voor opening van Wall Street van de huizenprijzen volgens Case-Shiller, gevolgd door de aanstaande woningverkopen in maart en de wekelijkse olievoorraden na de openingsbel. Bedrijfsnieuws



Mattel heeft gesprekken gevoerd met private-equity-investeerders over een mogelijke verkoop en beursexit. Het speelgoedbedrijf is net klaar met een reorganisatie. Het aandeel stond voorbeurs 12 procent hoger. Facebook zal mogelijk de zwakste omzetgroei rapporteren sinds de beursgang van het bedrijf, volgens analisten. Het aandeel kreeg klappen in februari na een tegenvallende winstdaling en sombere vooruitblik over de omzet, door een dalend aantal gebruikers van socialemediawebsites Facebook, Instagram en chatdienst Whatsapp. Facebook-holding Meta stond voorbeurs 4 procent lager. Dinsdag nabeurs kwamen Alphabet, General Motors, Visa, Microsoft en Texas Instruments met kwartaalcijfers. De ontvangst was overwegend negatief voor Alphabet, dat bijna 5 procent inlevert in de voorbeurshandel. Het moederbedrijf van Google bleef nipt achter bij de omzetverwachtingen van analisten. Autobedrijf GM boekte iets minder winst, zoals verwacht, maar steeg voorbeurs ruim 3 procent. Microsoft bleef groeien in de cloud en stond 1 procent hoger in de elektronische handel voorbeurs. Eerder op de dag was dit nog 5 procent hoger. Betaalkaartenbedrijf Visa versloeg de verwachtingen en steeg woensdag voorbeurs 6 procent. Texas Instruments stelde teleur en kan zich opmaken voor een 4 procent lagere opening. Slotstanden De brede S&P500 index daalde 2,81 procent tot 4.175,20 punten. Technologiebeurs Nasdaq leverde 3,95 procent in tot 12.490,74 punten. De Dow Jones-index daalde 2,38 procent tot 33,240,18 punten. Bron: ABM Financial News

