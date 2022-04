Europese beurzen hoger rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden woensdag hoger, waarmee de markt het verlies van Wall Street van dinsdag en de aanleidingen daarvoor naast zich neer lijkt te leggen. De brede STOXX Europe 600 index noteerde woensdag rond het middaguur een winst van 0,4 procent op 438,30 punten. De Duitse DAX steeg 0,5 procent naar 13.813,70 punten. De Franse CAC 40 noteerde een plus van eveneens 0,6 procent op 6.448,54 punten. De Britse FTSE steeg woensdag 0,5 procent naar 7.424,82 punten. Volgens investment manager Simon Wiersma van ING vrezen beleggers een recessie. Wiersma vindt die angst voor een economische terugval overdreven. "Een recessie zal er ongetwijfeld komen, maar niet op korte termijn", aldus de expert van ING. Hij wees op de Duitse Ifo-index die deze maand steeg van 90,8 naar 91,8 punten. "Ondanks de Oekraïneoorlog, hoge energieprijzen en problemen in de aanvoerketen." Het is volgens Wiersma weer een aanwijzing dat de economie in Europa beter draait dan beleggers vrezen. Inkoopmanagersindices van vorige week overtroffen ook al de verwachtingen, terwijl bedrijfscijfers over het algemeen niet tegenvallen. Olie noteerde woensdag hoger. Een juni-future West Texas Intermediate noteerde 0,6 procent in het groen op 102,26 dollar, terwijl voor een juni-future Brent 105,23 dollar werd betaald, een winst van eveneens 0,6 procent. De euro/dollar noteerde op 1,0614. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0625 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0642 op de borden.



Bedrijfsnieuws Deutsche Bank heeft in het eerste kwartaal meer opbrengsten en een hogere winst geboekt. Het aandeel noteerde 5,5 procent lager. Credit Suisse heeft over het eerste kwartaal van dit jaar de opbrengsten met 42 procent op jaarbasis zien dalen en greep deze terugval aan om de samenstelling van het bestuur aan te pakken. De koers van het aandeel noteerde 0,2 procent hoger. Mercedes-Benz heeft de outlook voor dit jaar bevestigd na de stijging van de resultaten over het eerste kwartaal. De koers van het aandeel noteerde 3,5 procent hoger. STMicroelectronics heeft in het eerste kwartaal de winst en de omzet zien toenemen. De koers van het aandeel noteerde 0,4 procent hoger. GlaxoSmithKline heeft in het eerste kwartaal van dit jaar beter dan voorziene resultaten geboekt. De koers van het aandeel noteerde 1,2 procent hoger. Worldline is sterk aan het jaar 2022 begonnen en handhaafde de outlook voor het hele boekjaar ondanks de impact van de oorlog in Oekraïne. De koers van het aandeel noteerde 1,9 procent hoger. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan woensdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,8 procent in het groen. De brede S&P500 index daalde dinsdag 2,81 procent tot 4.175,20 punten. Technologiebeurs Nasdaq leverde 3,95 procent in tot 12.490,74 punten. De Dow Jones-index daalde 2,38 procent tot 33,240,18 punten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.