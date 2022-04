Valuta: euro onder 1,06 dollar

(ABM FN-Dow Jones) De euro is woensdag gedaald tot onder 1,06 dollar tegen de achtergrond van bekende actuele zaken zoals de oorlog in Oekraïne, uitbraken van COVID-19 in China en de gevolgen van hoge inflatie en krapper monetair beleid voor de wereldeconomie.

"Deze koers weerspiegelt de aanhoudende zorg in de markt", aldus valutaspecialist Georgette Boele van ABN AMRO woensdag tegen ABM Financial News. "Maar met een euro op dit niveau lijkt Washington zich nog niet al te veel zorgen te maken. Daarvoor zijn andere zaken belangrijker", aldus Boele.

De bank verwacht inmiddels in plaats van één twee renteverhogingen voor het einde van 2022 door de Europese Centrale Bank. Daarmee zit de bank nog wel onder de gemiddelde marktverwachting, net als voor de Federal Reserve.

"Voor 2023 hebben wij geen renteverhogingen voor de ECB en één stap van 25 basispunten voor de Fed in het vooruitzicht. De markt verwacht meer voor beide munten. Als de financiële markten richting onze visie zouden bewegen dan zou het effect op de EUR/USD ook neutraal moeten zijn", zei Boele.

De bank stelde ook de verwachtingen voor de koers van het euro/dollar rentepaar bij.

"Het groter wordende renteverschil tussen de Fed en de ECB maakt de Amerikaanse dollar wel aantrekkelijker voor beleggers. Daar wij verwachten dat de ECB in 2024 de rente weer gaat verhogen en de Fed dat niet doet, is het waarschijnlijk dat de euro in 2023 zal stijgen, omdat de financiële markten anticiperen op meer renteverhogingen in de toekomst", aldus Boele.

De tweede belangrijke drijfveer voor het valutapaar is volgens ABN AMRO hoe de reële of nominale renteverschillen tussen de VS en Duitsland zich ontwikkelen.

"In 2022 zal het renteverschil tussen de VS en Duitsland groot blijven, wat de Amerikaanse dollar ten opzichte van de euro zal steunen. Voor 2023 verwachten wij echter dat het renteverschil tussen de VS en Duitsland op tienjaars staatspapier beduidend minder zal worden. Dit zal de euro in 2023 waarschijnlijk een duwtje in de rug geven ten opzichte van de Amerikaanse dollar", aldus de valutaspecialist van ABN AMRO woensdag.

Ten derde verwacht de bank dat de oorlog in Oekraïne, en het negatieve effect daarvan op de economie van de eurozone, in 2022 een negatief effect op de euro zal hebben.

"Als wij met dit alles rekening houden, verwachten wij een iets lagere euro ten opzichte van de dollar in 2022 en daarmee handhaven we onze prognose van 1,05 dollar voor eind 2022. In 2023 verwachten wij een opleving van de euro op basis van het kleiner worden van het renteverschil tussen de VS en Duitsland, zowel op staatspapier als de beleidsrentes. Onze nieuwe prognose voor de euro is nu 1,10 dollar voor eind 2023. Dat was 1,05 dollar."

De financiële markten hebben de renteverhogingen voor een groot aantal centrale banken, waaronder ook voor de Bank of England, de Fed en de ECB, agressief ingeprijsd.

"Maar het grootste verschil tussen onze visie en wat de markt nu verwacht, zit bij de Bank of England. Dit betekent dat als de markten dichter bij onze visie komen en een deel van de verwachte renteverhogingen door de Bank of England uitprijzen, het pond zal dalen ten opzichte van de Amerikaanse dollar en de euro. Wij hebben onze prognoses voor de euro ten opzichte van sterling en voor en sterling ten opzichte van de dollar aangepast om rekening te houden met onze nieuwe visie op de ECB en met deze dynamiek. Dit betekent voor de euro aan het einde van dit jaar een koers naar verwachting van 0,86 pond tegen eerder 0,82 pond en voor het pond een koersverwachting van 1,22 dollar tegen eerder 1,28 dollar", aldus de specialist.

Boele stond woensdag ook stil bij de yen. De Bank of Japan is in tegenstelling tot de meeste centrale banken niet verkrappingsgezinder geworden, omdat de inflatie in Japan voorlopig vrij gematigd is gebleven: met 1,2 procent in maart ligt de inflatie ver onder de doelstelling van 2 procent, terwijl de kerninflatie het afgelopen jaar aanhoudend negatief is geweest.

De centrale bank is de rente op langlopende obligaties aan banden blijven leggen en lijkt zich geen zorgen te maken over de daling van de yen. De minister van Financiën Suzuki uitte echter enige bezorgdheid door op 29 maart te verklaren: "Wij moeten het effect van de yen op de economie nauwlettend in de gaten houden."

In Japan is het ministerie van financiën verantwoordelijk is voor besluiten over valuta-interventies. Sinds 4 maart is de yen met meer dan 11 procent gedaald, terwijl het verschil op tienjaars staatspapier tussen de VS en Japan met bijna 100 basispunten is toegenomen.

"Wij denken dat de yen te veel is verzwakt, omdat het onwaarschijnlijk is dat het renteverschil op tienjaars staatspapier tussen de VS en Japan nog groter zal worden", aldus Boele.

"Ten tweede verwachten wij periodes waarin het beleggerssentiment voorzichtiger zal zijn, en het daarom waarschijnlijk is dat beleggers van tijd tot tijd de yen als veiligehavenmunt zullen kopen of winst zullen nemen op yen-shorts. Niettemin hebben wij onze prognoses voor het dollar-yen-paar aangepast om rekening te houden met de recente beweging. Onze nieuwe prognose voor eind 2022 is 124 yen, dat was 120 yen", aldus Boele.

De valuta van China is met 3 procent gedaald als gevolg van de zorgen over de covid-ontwikkelingen en de strenge lockdowns in heel China.

"De recente ontwikkelingen maken beleggers waarschijnlijk terughoudend om in China te beleggen. Wij hebben onze groeiprognoses voor China voor de nabije toekomst al verlaagd, met nog steeds neerwaartse risico's. Daarnaast is het waarschijnlijk dat de aanhoudende divergentie in het monetaire beleid de Amerikaanse dollar ten opzichte van de yuan zal steunen. Wij denken echter dat er een grens is aan de neerwaartse beweging van de yuan, doordat de munt een zogeheten 'managed float' is en de autoriteiten waarschijnlijk geen abrupte en grote daling van de munt zullen toestaan. Het beheerste karakter van de munt trekt bovendien in onzekere tijden ook investeerders aan. De munt kan dus als veiligehavenmunt fungeren als de situatie in Oekraïne verder escaleert. Wij hebben onze yuan-prognoses licht naar beneden bijgesteld. Onze nieuwe prognose voor het einde van het jaar voor de dollar is nu 6,60 yuan en dat was 6,30 yuan."

In economisch nieuws lieten de Duitsers woensdag een stevig gedaald consumentenvertrouwen over maart zien, dat ook veel lager uitkwam dan voorzien. Vanmiddag komen in de VS de aanstaande huizenverkopen over maart en de wekelijkse olievoorraden naar buiten.

De voorzitter van de ECB Christine Lagarde brengt vandaag een bezoek aan Hamburg.

De euro noteerde woensdag 0,4 procent lager op 1,0600 dollar. De Europese munt noteerde 0,3 procent lager op 0,8434 Britse pond. Het Britse pond steeg woensdag 0,1 procent en noteerde op 1,2587 dollar. De dollar steeg 0,6 procent tegenover de Japanse munt naar 127,92 yen en noteerde vlak tegenover de Chinese munt op 6,5570 yuan.