Video: grondstoffen interessante belegging

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De gevolgen van de oorlog in Oekraïne voor de energiemarkten zijn uitvoerig beschreven, maar de rol van Rusland op de grondstoffenmarkten reikt veel verder

dan energie en omvat ook veel industriële metalen en meststoffen. Dit zegt beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JPMorgan Asset Management voor de camera tegen ABM Financial News. Op korte termijn zullen de prijzen daarom waarschijnlijk gevoelig zijn voor de ontwikkelingen rond de oorlog, verwacht Juvyns. Op middellange termijn heeft het conflict volgens hem een structurele trend in gang gezet die steun zou moeten bieden aan grondstoffen als beleggingscategorie.



De westerse economieën doen er alles aan om hun afhankelijkheid van Russische grondstoffen te verminderen en zien dat als een kwestie van nationale veiligheid. "Daardoor is de planning van regeringen voor het vergroenen van economieën om netto-nul te bereiken, versneld." "Wij verwachten dat door de clean tech transition, een hervorming die grondstoffenintensief is, de vraag op middellange termijn robuust zou moeten blijven." Klik hier voor: grondstoffen interessante belegging Bron: ABM Financial News

