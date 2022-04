Beursblik: inflatie blijft zorg voor drankbedrijven Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft de koersdoelen voor AB InBev, Heineken en Coca Cola Europacific Partners verlaagd. Dit bleek woensdag uit een sectorrapport van de Duitse bank. De inflatie blijft een belangrijk aandachtspunt, maar de macro-economische bezorgdheid neemt toe, aldus de analisten. Volgens Deutsche Bank zijn brouwers zoals AB InBev en Heineken en frisdrankbedrijven zoals Coca Cola, over het algemeen wel minder gevoelig voor de bredere macro-economische tegenwind ten opzichte van destillateurs. Door de inflatie en zorgen over een recessie is het volgens de analisten geen gemakkelijke taak om winnaars te vinden. Bron: ABM Financial News

