AEX maakt een pas op de plaats, maar Adyen en Prosus schieten omhoog

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs bleef woensdag dicht bij huis. Rond de klok van elf uur koerste de AEX rond 695,64 punten. De Amsterdamse beurs ligt er in de afgelopen dagen, net als veel andere aandelenmarkten in Europa en de VS, slecht bij. De AEX is inmiddels onder de 700-puntengrens gedoken. Volgens investment manager Simon Wiersma van ING heerst er onder beleggers angst voor een recessie. Wiersma vindt de angst voor een economische terugval overdreven. "Een recessie zal er ongetwijfeld komen, maar niet op korte termijn", aldus de expert van ING. Wiersma wees op de Duitse Ifo-index die deze maand steeg van 90,8 naar 91,8 punten. "Ondanks de Oekraïneoorlog, hoge energieprijzen en problemen in de aanvoerketen." Het is volgens Wiersma weer een aanwijzing dat de economie in Europa beter draait dan beleggers vrezen en de beurzen doen geloven. Inkoopmanagersindices van vorige week overtroffen ook al de verwachtingen, terwijl bedrijfscijfers over het algemeen niet tegenvallen. Analisten van Deutsche Bank zagen de Europese beurzen dinsdag een draai maken door forse koersverliezen op Wall Street. Volgens de marktvorsers was er voor de Amerikaanse hoofdgraadmeter S&P 500 sprake van het grootste dagverlies sinds de invasie van Oekraïne eind februari. De index ligt op schema het grootste maandverlies te boeken sinds de start van de coronacrisis in maart 2020. De S&P 500 verloor deze maand al bijna acht procent van zijn waarde. "Er is niet één reden voor de koersval, maar een combinatie van risico's zorgt ervoor dat beleggers terughoudend zijn", aldus Deutsche Bank, wijzend op de lockdowns in China, de aanhoudend hoge inflatie en de angst voor te snelle renteverhogingen door de Federal Reserve. Ook geopolitieke ontwikkelingen drukken op het sentiment. Volgens Wiersma zijn het vooral de zorgen over de snelle stijging van de rentes die de stemming drukken. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0590. De olieprijzen stegen tot een procent. Stijgers en dalers Onder de hoofdfondsen won Prosus 3,7 procent en Adyen 2,0 procent. ING daalde met 3,4 procent, maar het aandeel noteert ex-dividend. Heineken leverde 1,8 procent in. In de AMX won ABN AMRO 2,9 procent en Aperam 2,6 procent. Galapagos won 1,5 procent. Aandeelhouders hebben tijdens een aandeelhoudersvergadering akkoord gegeven voor de benoeming van Paul Stoffels als bestuursvoorzitter en CEO van het biotechbedrijf. PostNL leverde 1,8 procent in. Onder de kleinere aandelen won Fugro 2,3 procent, maar daalde Wereldhave 5,2 procent. Het vastgoedfonds noteert ook ex-dividend. Azerion leverde zelfs 5,4 procent in. Bron: ABM Financial News

