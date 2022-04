Beursblik: scherp prijsbeleid Coca-Cola Europacific Partners positief Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Coca-Cola Europacific Partners heeft net als andere drankenconcerns

een scherp prijsbeleid weten te hanteren. Dit concludeerde ING woensdag in een analyse naar aanleiding van het kwartaalbericht van de bottelaar met een notering in Amsterdam. ING verwacht dat de robuuste verwachtingen ten aanzien van de stijging van grondstofprijzen leiden tot verdere prijsstijgingen. De omzet over het eerste kwartaal van 3,71 miljard euro viel hoger uit dan de verwachting van ING van 3,268 miljard euro. ING heeft eeen koopadvies voor het aandeel Coca-Cola Europacific Partners met een koersdoel van 62,22 euro. De koers van het aandeel Coca-Cola Europacific Partners noteerde woensdag op een rood Damrak 1,1 procent hoger op 48,16 euro. Bron: ABM Financial News

