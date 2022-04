Sterke cijfers Worldline Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Worldline is sterk aan het jaar 2022 begonnen en handhaafde de outlook voor het hele boekjaar ondanks de impact van de oorlog in Oekraïne. Dit bleek woensdag uit de cijfers van de Franse concurrent van de Amsterdamse betaalspecialist Adyen. De omzet kwam in de eerste drie maanden van het jaar op 939 miljoen euro uit, goed voor een autonome groei van 11,6 procent, dankzij een omzetgroei van 15,8 procent in de grootste divisie Merchant Services. In een separaat persbericht maakte Worldline bekend dat Gregory Lambertie wordt aangesteld als CFO, ter vervanging van Eric Heurtaux. Outlook “Dankzij deze zeer sterke start van het jaar en ondanks de impact van de Oekraïense crisis, bevestigen we onze vooruitzichten voor 2022”, aldus CEO Gilles Grapinet in een toelichting op de cijfers. Worldline mikt op een autonome omzetgroei van 8 tot 10 procent in 2022. Bron: ABM Financial News

