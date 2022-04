Coca-Cola Europacific Partners verhoogt omzetverwachtingen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Coca-Cola Europacific Partners heeft over het eerste kwartaal van dit jaar meer omzet geboekt, maar verhoogde wel de omzetoutlook voor heel het jaar. Dit maakte de bottelaar met een notering in Amsterdam woensdag bekend. De omzet over de verslagperiode steeg van 2,29 miljard naar 3,71 miljard euro, mede dankzij de overname van Coca-Cola Amatil en de focus op prijzen en productmix. De volumes van het bedrijf liepen op door de doorlopende heropeningen van vestigingen. Interim-dividend Het bedrijf wil een interim-dividend uitkeren van 0,56 euro per aandeel. Outlook Coca-Cola Europacific Partners bevestigde woensdag de verwachtingen voor de operationele winst, maar voegde daar wel de zorgen over de oplopende inflatie aan toe, waarmee onzekerheden kunnen toenemen. Het bedrijf mikt op een vergelijkbare groei van de operationele winst met 6 tot 9 procent. De omzetverwachting werd verhoogd. Coca-Cola mikt op een vergelijkbare omzetgroei van 8 tot 10 procent, waar het eerder nog een groei van 6 tot 8 procent voorzag. Bron: ABM Financial News

