Beursblik: lichte omzetstijging Brunel verwacht

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De omzet van Brunel is in het eerste kwartaal vermoedelijk licht gestegen. Die verwachting sprak de specialistische detacheerder bij de jaarcijfers in februari uit. De brutomarge zal iets dalen, zoals gebruikelijk in deze tijd van het jaar, zei Brunel destijds. En de operationele kosten zullen stijgen door aanhoudende investeringen in de groei, voorspelde het bedrijf. ING stelt dat de outlook voor het eerste kwartaal een aanhoudend sterk momentum in alle divisies impliceert, terwijl de directe blootstelling aan Oekraïne en Rusland beperkt is. Volgens ING kunnen de Europese activiteiten van Brunel profiteren van de krapte op de arbeidsmarkt en looninflatie. In het eerste kwartaal van 2021 behaalde Brunel een omzet van 213 miljoen euro en een EBIT van 10,7 miljoen euro, met een bijbehorende marge van 5,0 procent. In het vierde kwartaal van afgelopen jaar kwam de omzet uit op 245,4 miljoen euro, toen een stijging van 17 procent en een omzetgroei van 15 procent op vergelijkbare basis. De EBIT kwam in het vierde kwartaal uit op 15,7 miljoen euro en de bijbehorende marge op 6,4 procent. Outlook Voor heel 2022 rekent ING op een omzet van 1.067 miljoen euro, tegenover 900 miljoen euro in 2021. Brunel opent vrijdag voorbeurs de boeken. Bron: ABM Financial News

