Adyen en Prosus hoogvliegers in vlakke AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag vlak van start gegaan. Kort na opening van de beurzen, koerste de AEX 0,1 procent lager op 694,74 punten. Onder de hoofdfondsen won Adyen 2,0 procent en Prosus 1,6 procent. ING daalde met 4,1 procent, maar het aandeel noteert ex-dividend. Signify leverde 1,5 procent in. In de AMX won OCI 1,4 procent en Galapagos 0,6 procent. Aandeelhouders hebben tijdens een aandeelhoudersvergadering akkoord gegeven voor de benoeming van Paul Stoffels als bestuursvoorzitter en CEO van het biotechbedrijf. Air France-KLM leverde 1,1 procent in. Onder de kleinere aandelen won CM.com 0,5 procent, maar daalde Wereldhave 6,2 procent. Het vastgoedfonds noteert ook ex-dividend. Bron: ABM Financial News

