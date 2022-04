Resultaten STMicroelectronics stijgen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) STMicroelectronics heeft in het eerste kwartaal de winst en de omzet zien toenemen. Dit bleek woensdag uit de cijfers van het chipbedrijf. De chipmaker rapporteerde een nettowinst van 747 miljoen dollar, meer dan het dubbele van een jaar eerder, toen de winst 364 miljoen bedroeg. De omzet steeg op jaarbasis van 3,02 naar 3,55 miljard dollar. De brutowinst steeg van 1,2 naar bijna 1,7 miljard dollar in het eerste kwartaal van 2022. Het bedrijfsresultaat verdubbelde bijna van 440 naar 877 miljoen euro. De brutomarge bedroeg 46,7 procent, een stijging ten opzichte van 39 procent een jaar eerder. Het bedrijf zei dat de omzet werd aangejaagd door de sterke vraag naar microcontrollers, al werd de stijging deels tenietgedaan door een tijdelijk verminderde activiteiten in de fabriek in het Chinese Shenzhen, als gevolg van de coronapandemie. Voor het tweede kwartaal rekent STMicroelectronics op een omzet van 3,75 miljard dollar en een brutomarge van 46 procent. Voor het volledige jaar blijft het bedrijf uitgaan van een omzet tussen 14,8 en 15,3 miljard dollar. Bron: ABM Financial News

