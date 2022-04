Mercedes-Benz handhaaft outlook Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Daimler

(ABM FN-Dow Jones) Mercedes-Benz heeft de outlook voor dit jaar bevestigd na de stijging van de resultaten over het eerste kwartaal. Dit bleek woensdag uit de kwartaalrapportage van de Duitse autobouwer . Mercedes-Benz boekte over de eerste drie maanden van dit jaar een nettowinst van 3,49 miljard euro tegen 3,40 miljard euro over dezelfde periode een jaar eerder. Het aangepaste bedrijfsresultaat (EBIT) steeg van 4,44 miljard euro naar 5,30 miljard euro. Mercedes-Benz schreef de stijging van de resultaten toe aan kostenbesparingen, prijsverhogingen en een nadruk op het topsegment. Outlook Het bedrijf handhaafde woensdag de verwachting dat de omzet licht hoger uitkomt in 2022 ten opzichte van 2021 en het bedrijfsresultaat stabiel zal blijven op jaarbasis. Mercedes-Benz merkt daarbij expliciet op dat de situatie in en rondom Oekraïne negatieve gevolgen kunnen hebben voor de operaties van het bedrijf. Dat geldt volgens de onderneming ook nog altijd voor de verstoringen in de aanvoerlijnen en de gevolgen van COVID-19. Bron: ABM Financial News

