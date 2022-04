Lagere opening Damrak voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag een vlakke opening tegemoet. Futures op de AEX noteren ruim een half uur voor de openingsgong 0,5 procent lager. Dinsdag eindigde de hoofdgraadmeter al 0,5 procent lager op 695,57 punten.

Forse verliezen op Wall Street zullen woensdag vermoedelijk op de opening van de Europese beurzen drukken. De openingsverliezen zullen naar verwachting wel minder fors zijn dan dinsdagavond in de VS.

"Dinsdag leken de Europese beurzen overtuigend hoger te sluiten, maar helaas hadden de Amerikaanse aandelenmarkten andere plannen", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. Daardoor sloten de Europese beurzen voor de derde dag op rij lager, zo merkte hij op. De Britse beurs wist er nog wel een kleine winst uit te persen, dankzij een outperformance van aandelen gerelateerd aan grondstoffen en energie.

Dinsdag verloor de Dow Jones-index nog 800 punten, terwijl techbeurs Nasdaq op het laagste niveau sinds 2020 sloot. Beleggers verwerkten een reeks bedrijfscijfers en wachtten op resultaten van techbedrijven nabeurs.

Aandelen Microsoft stegen nabeurs met meer dan vier procent, nadat de winst en omzet van het techbedrijf hoger uitvielen dan waar analisten op mikten. Alphabet zag juist de omzetgroei vertragen in het eerste kwartaal en verloor meer dan vier procent na het slot op Wall Street.

"Beleggers hebben weinig vertrouwen in de kracht van de markt momenteel", aldus CIO Aoifinn Devitt van Moneta. "De beurzen ogen sinds het begin van dit jaar al kwetsbaar. De angst voor een groeivertraging is groot."

"We hadden de afgelopen achttien maanden een prachtig scenario: de groei versnelde en de obligatierendementen daalden. Dat is de perfecte combinatie voor risicovolle beleggingen", zei Hani Redha van PineBridge Investments. "We hebben nu precies het omgekeerde."

De Amerikaanse tienjaarsrente steeg vorige week nog richting de 3,00 procent maar is inmiddels weer iets afgekoeld, tot 2,751 procent dinsdag, van 2,825 procent maandag.

"Inflatie is echt vijand nummer één voor financiële markten. Het is pijnlijk voor risico-aandelen en pijnlijk voor veilige beleggingen. Er zijn weinig plekken om te schuilen", aldus Redha.

De olieprijs is dinsdag gestegen tot boven 100 dollar per vat in New York, nadat de Chinese centrale bank zei kleine bedrijven en industrieën te zullen steunen, die zijn getroffen door de coronaviruspandemie. De prijs voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 3,2 procent hoger op 101,70 dollar per vat op de New York Mercantile Exchange. In de Aziatische handel vanochtend kwam daar nog eens enkele tienden van een procent bovenop.

De euro/dollar noteerde op 1,0647. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0634 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog 1,0663 op de borden.

Bedrijfsnieuws

ArcelorMittal heeft zijn aandeleninkoopprogramma ter waarde van bijna 1 miljard dollar afgerond.

Berenberg heeft het koersdoel voor Avantium verlaagd van 8,40 naar 6,60 euro bij een ongewijzigd koopadvies.



DSM gaat met het Amerikaanse Elanco Animal Health een samenwerking aan om het gebruik van methaan terug te dringen. Elanco krijgt onder deze samenwerking het recht veevoeradditief Bovaer van DSM in de VS te ontwikkelen en commercialiseren. DSM ontvangt royalties uit de verkopen in de VS en kan een voorafbetaling van enkele miljoenen verwachten. Ook ontvangt DSM een deel van de producten die Elanco ontwikkelt.

Aandeelhouders van Galapagos hebben tijdens een buitengewone aandeelhoudersvergadering akkoord gegeven voor de benoeming van Paul Stoffels als bestuursvoorzitter en CEO van het biotechbedrijf. Ook werd er gestemd voor de implementatie van een eenlaags bestuursmodel en kon het beloningsbeleid eveneens op goedkeuring van aandeelhouders rekenen.

Slotstanden Wall Street

De brede S&P500 index daalde dinsdag 2,8 procent tot 4.175,20 punten. Technologiebeurs Nasdaq leverde 4,0 procent in tot 12.490,74 punten. De Dow Jones-index daalde 2,4 procent tot 33,240,18 punten.