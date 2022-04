Resultaten Deutsche Bank trekken aan Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft in het eerste kwartaal meer opbrengsten en een hogere nettowinst geboekt. Dit bleek uit de cijfers van de Duitse bank. De nettowinst steeg op jaarbasis van 1,0 naar 1,2 miljard euro. Dit is beter dan verwacht. De analistenconsensus samengesteld door de bank zelf rekende op 1,1 miljard euro. De voorzieningen voor kredietverliezen bedroegen 292 miljoen euro. Een jaar eerder was dit nog maar 69 miljoen. De opbrengsten kwamen op 7,3 miljard euro uit, tegenover 7,2 miljard een jaar eerder. De inkomsten van de investeringsbank stegen in het afgelopen kwartaal met 7 procent ten opzichte van vorig jaar. “Al onze bedrijfsonderdelen hebben resultaten geboekt die in lijn zijn met of beter zijn dan onze doelstellingen, en we hebben onze hoogste kwartaalwinst in negen jaar behaald”, aldus CEO Christian Sewing in een toelichting op de cijfers. De bank zei dat ze haar Russische kredietportefeuille afgelopen kwartaal verder heeft afgebouwd. De blootstelling aan kredieten in Rusland werd met 5 procent teruggebracht tot 1,3 miljard euro en netto was er sprake van een daling met 21 procent tot 500 miljoen euro. De kasreserves in roebel bij de Russische centrale bank bedroegen 900 miljoen euro aan het einde van het kwartaal, voornamelijk als gevolg van deposito's van bestaande klanten, aldus de bank. Verder heeft Deutsche Bank alle belangrijke derivatenposities afgebouwd waardoor de blootstelling aan marktrisico's in Rusland laag blijft. Deutsche Bank is van mening dat het goed gepositioneerd is om de doelstellingen voor 2022 te realiseren, gesteund door kostendiscipline en het genereren van kapitaal op autonome basis. Bron: ABM Financial News

