Terugval Credit Suisse reden om bestuur aan te pakken

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Credit Suisse heeft over het eerste kwartaal van dit jaar de opbrengsten met 42 procent op jaarbasis zien dalen en greep deze terugval aan om de samenstelling van het bestuur aan te pakken. Dit bleek woensdag uit het kwartaalbericht van Credit Suisse. Met deze ingreep moet onder anderen CFO David Mathers vertrekken. Hij wordt vervangen door Francesca McDonagh, nu nog topbestuurder bij de divisie die gaat over Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Daarnaast trekt bestuurder Helman Sitohang zich terug. Die was belast met de regio Azië-Pacific. Credit Suisse waarschuwde vorige week al voor een toename van het verlies op jaarbasis. Woensdag bleek het verlies te zijn opgelopen van 252 miljoen naar 273 miljoen Zwitserse frank, bij 4,4 miljard frank aan opbrengsten. Bron: ABM Financial News

