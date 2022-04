Aandeelhouders Galapagos keuren benoeming Stoffels goed Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Galapagos

(ABM FN-Dow Jones) Aandeelhouders hebben tijdens een buitengewone aandeelhoudersvergadering akkoord gegeven voor de benoeming van Paul Stoffels als bestuursvoorzitter en CEO van het biotechbedrijf. Dit maakte Galapagos dinsdagavond laat bekend. Ook werd er gestemd voor de implementatie van een eenlaags bestuursmodel en kon het beloningsbeleid eveneens op goedkeuring van aandeelhouders rekenen. Jérôme Contamine en Dan Baker werden verder aangesteld als onafhankelijke bestuurders. Bron: ABM Financial News

