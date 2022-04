Texas Instruments stelt teleur Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Texas Instruments zag de koers van zijn aandeel dinsdag nabeurs met ruim 4 procent dalen na de kwartaalcijfers van het Amerikaanse technologiebedrijf. De chipfabrikant gaf coronalockdowns in China de schuld van een tegenvallende vooruitblik. Texas Instruments verwacht dat de winst in het tweede kwartaal zal uitkomen tussen 1,84 en 2,26 dollar per aandeel. De omzet wordt rond 4,2 miljard à 4,8 miljard dollar ingeschat. Analisten gingen vooraf uit van 2,27 dollar per aandeel winst bij een omzet van 4,94 miljard dollar. "De vooruitblik bevat een impact door lagere vraag vanuit China door coronabeperkingen in China", aldus voorzitter Rich Templeton. De nettowinst in het afgelopen kwartaal was 2,35 dollar per aandeel, of 2,2 miljard dollar. Een jaar eerder was dit 1,75 miljard dollar of 1,87 dollar per aandeel. De omzet steeg van 4,29 miljard naar 4,91 miljard dollar.



Analisten hadden gerekend op 2,18 dollar per aandeel en 4,74 miljard dollar omzet. Bron: ABM Financial News

