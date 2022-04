Automaker GM handhaaft winstverwachting Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De winst van General Motors is in het eerste kwartaal met 3 procent gedaald, maar de autofabrikant wijzigde zijn winstverwachting voor het jaar niet, wat een signaal is dat het bedrijf de prijzen kan verhogen om hoge inflatie en andere tegenwind op te vangen. Dat bleek bij de publicatie van de kwartaalcijfers van de Amerikaanse autofabrikant dinsdag nabeurs. De nettowinst bedroeg 2,9 miljard dollar in de eerste drie maanden van 2021, dankzij sterke verkopen van vrachtwagens en SUV's. De winst voor belastingen, exclusief niet-terugkerende posten, daalde 8 procent tot circa 4 miljard dollar of 2,09 dollar per aandeel. Dit was ruim hoger dan de gemiddelde analistenverwachting van 1,65 dollar per aandeel, volgens de database van FactSet. Het bedrijfsklimaat voor autofabrikanten is wisselvalliger geworden sinds januari, toen GM een optimistische vooruitblik gaf voor het nieuwe jaar. Het aandeel GM reageerde nauwelijks op de cijfers, na een koersdaling van 4,5 procent in de reguliere handel. Bron: ABM Financial News

