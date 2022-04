Alphabet presteert iets onder verwachting Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Alphabet, het moederbedrijf van Google, heeft in het afgelopen kwartaal iets minder sterk gepresteerd dan analisten hadden voorspeld, waardoor het aandeel in de handel nabeurs 5 procent daalde. De zoekmachinereus Google meldde een nettowinst van 16,44 miljard dollar, of 24,62 dollar per aandeel, tegen 17,93 miljard een jaar eerder. De omzet minus de kosten voor het aantrekken van klikverkeer op het internet bedroeg 56 miljard dollar, fors meer dan de 46 miljard een jaar eerder. De totale omzet was 68,01 miljard dollar. Analisten voorspelden vooraf een winst van 25,74 dollar per aandeel en een totale omzet van 68,05 miljard dollar. De operationele marge was 30 procent, net als een jaar eerder. Volgens analist Justin Patterson van KeyBank is het diverse verdienmodel uit advertenties een reden dat het aandeel Alphabet minder gevoelig is voor tegenwind dan rivalen Meta en Pinterest. Bron: ABM Financial News

