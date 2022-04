Microsoft blijft groeien Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Microsoft

(ABM FN-Dow Jones) Microsoft heeft afgelopen kwartaal de omzet en winst zien stijgen dankzij aanhoudend sterke vraag naar clouddiensten en software door de verschuiving naar thuiswerken sinds de coronapandemie. Dat bleek dinsdag nabeurs uit de resultaten van het Amerikaanse bedrijf. De omzet steeg met 18 procent tot 49,4 miljard dollar en de nettowinst met 8 procent tot 16,7 miljard dollar. Analisten voorspelden vooraf gemiddeld 49 miljard dollar omzet en 16 miljard dollar winst, volgens FactSet, en zaten er dus niet ver naast. Het softwarebedrijf boekte meer dan 2 miljard dollar meer omzet dan een jaar eerder, na een substantiële verhoging van de prijs van het populaire pakket Office 365. Dit was de eerste verhoging sinds Microsoft deze software naar de cloud verhuisde. De prijsverhoging zou begin maart ingaan, maar voor sommige klanten werd deze uitgesteld. Het meest winstgevende segment Intelligent Cloud, met onder andere het Azure-product, meldde een omzetgroei van 15,2 miljard naar 19,05 miljard dollar, wat iets meer was dan voorspeld door analisten. Het aandeel steeg in de handel nabeurs licht in reactie op de cijfers, na een daling van bijna 4 procent in de reguliere handel. Bron: ABM Financial News

