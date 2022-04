Wall Street sluit fors lager

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn dinsdagavond fors lager gesloten, in afwachting van kwartaalrapporten van grote Amerikaanse technologiebedrijven, terwijl beleggers worstelden met vrees over afzwakkende groei.

De brede S&P500 index daalde 2,81 procent tot 4.175,20 punten. Technologiebeurs Nasdaq leverde 3,95 procent in tot 12.490,74 punten. De Dow Jones-index daalde 2,38 procent tot 33,240,18 punten.

Consumentengerelateerde aandelen daalden hard, evenals technologie-aandelen, na een waarschuwing van industrieel conglomeraat General Electric.

Maandag wist Wall Street een late comeback te maken en eindigden de indexen in het groen. Beleggers blijven echter ongerust over besmettingen met het coronavirus in China en de harde lockdowns om de uitbraak tegen te gaan. Dit kan de wereldeconomie vertragen en zorgt de afgelopen dagen voor een wisselvallige stemming op de beurs.

Ook de gierende inflatie drukt op bedrijven en consumenten. Monetaire stappen van de Fed om de inflatie te drukken dreigen ook de groei te belemmeren.

"We hadden de afgelopen achttien maanden een prachtig scenario: groei versnelde en de obligatierendementen daalden. Dat is de perfecte combinatie voor risicovolle beleggingen", zei Hani Redha van PineBridge Investments. "We hebben nu precies het omgekeerde."

De Amerikaanse tienjaarsrente steeg vorige week nog richting de 3,00 procent maar is inmiddels weer iets afgekoeld, tot 2,751 procent dinsdag, van 2,825 procent maandag.

"Inflatie is echt vijand nummer één voor financiële markten. Het is pijnlijk voor risico-aandelen en pijnlijk voor je veilige beleggingen. Er zijn weinig plekken om te schuilen", aldus Redha.

"De afgelopen weken zagen we een serieuze verkoopgolf op de mondiale aandelenmarkten en de realiteit is dat de zorgen die de bull-rally hebben verstoord nog steeds bestaan", zei marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade.

De kwartaalcijfers van techreuzen worden met spanning afgewacht nadat Netflix vorige week flink tegenviel met de resultaten en outlook. Als 'mega tech stocks' de verwachtingen niet halen, dan zal de markt opnieuw pessimistisch worden, denkt Aslam.

In economisch nieuws bleken de orders voor duurzame goederen in maart conform de verwachting met 0,8 procent gestegen. De verkoop van nieuwbouwhuizen daalde in maart sterk, terwijl het consumentenvertrouwen in april een klein stapje terug deed. De huizenprijzen stegen in februari met bijna 20 procent op jaarbasis, bleek uit de index van Case-Shiller.

De euro/dollar stond op 1,0642. Een vat WTI-olie werd 3,2 procent duurder en kostte rond 101,70 dollar per vat bij het sluiten van de markt dinsdagavond.

Bedrijfsnieuws

Vanmiddag openden 3M, General Electric, PepsiCo, Sherwin-Williams en UPS de boeken.

General Electric ging onderuit na een waarschuwing dat meer verstoringen van de aanvoerketens de resultaten dit jaar gaan drukken. Het aandeel sloot 10 procent lager.

UPS verloor 3,6 procent. Het bedrijf zei dat de kwartaalomzet meer dan 6 procent steeg. Er werden minder pakketten verzonden dan een jaar eerder.

3M presteerde beter dan verwacht, maar verlaagde de outlook. Het aandeel verloor 3 procent.

PepsiCo werd iets positiever over de verwachte omzetgroei. Het aandeel bewoog weinig en sloot licht lager.

Sherwin-Williams won 9 procent na een winstdaling van 9,5 procent in het eerste kwartaal. De verffabrikant, sectorgenoot van AkzoNobel, meldde dat grondstoffen de afgelopen weken weer aanzienlijk makkelijker te verkrijgen waren.

Twitter verloor 3,9 procent, na de bevestiging maandag dat het bedrijf akkoord is met een overname door Elon Musk. "Er is weinig informatie over hoe Elon het platform wil verbeteren", aldus Aslam van AvaTrade. Het aandeel noteert nog zo'n 10 procent onder het niveau van het bod van 54,20 dollar per aandeel, wat wijst op twijfels bij beleggers of de overname echt zal doorgaan.

Tesla sloot 12 procent lager, in reactie op de geplande overname van Twitter door Tesla-CEO Elon Musk. Sinds het plan bekend werd, verloor het aandeel van de elektrische autofabrikant ruim 20 procent in waarde. Musk zal mogelijk een deel van zijn aandelen Tesla moeten verkopen om de Twitter-deal af te ronden.

Nabeurs is het de beurt aan Alphabet, General Motors, Visa, Microsoft en Texas Instruments om met kwartaalcijfers te komen.