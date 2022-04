Olieprijs fors hoger Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is dinsdag gestegen tot boven 100 dollar per vat in New York, nadat de Chinese centrale bank zei kleine bedrijven en industrieën te zullen steunen, die zijn getroffen door de coronaviruspandemie. De prijs voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 3,2 procent hoger op 101,70 dollar per vat op de New York Mercantile Exchange. In Peking werden dinsdag lockdownmaatregelen tegen bet coronavirus afgekondigd, om een uitbraak in de Chinese hoofdstad in te perken.

Een lockdown van Shanghai, de grootste stad en financieel en commercieel centrum van China, voedde al eerder zorgen over de groei van de Chinese economie. Volgens analisten was er echter opluchting dat Beijing niet geheel in lockdown gaat. Ook een aankondiging van de Chinese centrale bank om monetaire steun te bieden aan kleine bedrijven en industrieën die hard door de pandemie geraakt worden droeg bij aan de opluchting. "De olieprijzen veerden enorm op na dat nieuws", zei Phil Flynn van Price Futures Group. "Meer stimulering door China kan meer vraag naar olie betekenen. Dat biedt de markt hoop." Rusland zal vanaf woensdag geen aardgas meer naar Polen laten stromen via de Yamal-pijplijn, bleek dinsdag verder. De Poolse regering zegt echter voldoende reserves te hebben, volgens persbureau Reuters. Duitsland zei ook de komende dagen stappen te zullen nemen om Russische olievoorraden te vervangen, volgens nieuwsberichten. Beleggers wachten nu op wekelijkse cijfers over de Amerikaanse olievoorraden op woensdag. Bron: ABM Financial News

