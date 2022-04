Europese beurzen eindigen lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn dinsdag lager gesloten nadat de Amerikaanse beurzen weer een daling inzetten, in aanloop naar resultaten van enkele grote techreuzen vanavond.

De brede STOXX Europe 600 index sloot 0,9 procent lager op 441,10 punten. De Duitse DAX daalde 1,2 procent naar 13.756,40 punten. De Franse CAC 40 verloor 0,5 procent tot 6.414,57 punten. De Britse FTSE steeg 0,1 procent naar 7.386,19 punten.

De Amerikaanse beurzen wisten maandag de weg omhoog te vinden richting het einde van de handelsdag, gedreven voor techaandelen. Dat Twitter akkoord ging met een overname door Elon Musk hielp de sector.

Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets zag dinsdag optimisme over de komende bedrijfscijfers van Microsoft en Alphabet. In de loop van de dag zakten de indices weer weg. Het Amerikaanse General Electric ging onderuit na een waarschuwing voor de impact van verstoringen van de productieketen dit jaar.

In de namiddag bleek het consumentenvertrouwen in april licht afgenomen in de Verenigde Staten. Ook daalden de nieuwe woningverkopen in de VS in maart fors, hoewel het cijfer voor februari hoger uitviel dan eerder gemeld. Verder stegen de orders voor duurzame goederen in de VS zoals verwacht in maart.



De olieprijs steeg. Een juni-future West Texas Intermediate klom 3 procent tot 101,58 dollar. Brent-olie werd 2,6 procent duurder op 104,81 dollar.

De euro/dollar noteerde op 1,0663. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0684 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er 1,0716 op de borden.



Bedrijfsnieuws

UBS overtrof met zijn resultaten over het eerste kwartaal de verwachtingen van analisten, ondanks de afschrijving van 100 miljoen dollar vanwege blootstelling aan Rusland. De Zwitserse bank sloot 0,1 procent hoger.

HSBC heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de nettowinst fors zien dalen, mede door een provisie en lagere opbrengsten. De koers van het aandeel sloot 6 procent lager.

De twee banken leken hun hogere waardering ten opzichte van sectorgenoten te rechtvaardigen met de cijfers, stelden analisten van Morgan Stanley.

ArcelorMittal daalde licht. Europese staalbedrijven zouden sterkere winstcijfers in het eerste kwartaal moeten melden, stelde Citigroup, na verstoringen door de oorlog in Oekraïne. De hoge prijzen voor grondstoffen zullen wel kasmiddelen opslurpen en extra werkkapitaal vragen.

Novartis heeft de omzet in het eerste kwartaal van 2022 zien stijgen en de outlook voor het hele boekjaar werd gehandhaafd. De koers van het aandeel sloot 0,4 procent hoger.

Orange heeft na een goed eerste kwartaal de outlook voor het hele boekjaar bevestigd. Het aandeel sloot 1 procent hoger.

Randstad wist de verwachtingen in het afgelopen kwartaal te overtreffen volgens analisten. KBC verhoogde het advies naar kopen, waar Degroof Petercam het koersdoel verlaagde. De koers van het aandeel leverde in Amsterdam 2 procent in.

Tussenstanden Wall Street

De Amerikaanse beurzen stonden dinsdagavond lager. De S&P 500 index noteerde 1,8 procent in het rood. De Nasdaq verloor zelfs 3 procent.