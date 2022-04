AEX verspeelt winst

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs leek dinsdag te herstellen van de forse daling een dag eerder, toen de AEX-index onder de 700 punten dook. Richting het slot zakten de Europese beurzen echter weg, in het spoor van een rood Wall Street.

Bij een slot van 695,57 punten, daalde de AEX dinsdag uiteindelijk 0,5 procent.

"De afgelopen weken hebben we een serieuze verkoopgolf gezien op de mondiale aandelenmarkten en de realiteit is dat de zorgen die de bull-rally hebben verstoord nog steeds bestaan", aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade.

Beleggers maken zich zorgen over de impact van de coronasituatie in China op de mondiale economie, de hoge inflatie en het monetaire beleid van centrale banken in reactie daarop.

Kijkend naar het technisch beeld voor de AEX is er toenemende verkoopdruk, gezien de lagere toppen die de index laat zien, aldus beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx.

"Enkel en alleen bij een doorbraak boven de 743 punten klaart de lucht op. Tot die tijd is voorzichtigheid geboden", aldus de marktkenner.

De focus ligt deze week vooral op de kwartaalcijfers van techreuzen, zeker nadat Netflix vorige week flink tegenviel met de resultaten en outlook.

Onder meer Amazon, Meta, Alphabet, Microsoft en Apple openen deze week de boeken.

Als een aantal van deze 'mega tech stocks' de verwachtingen niet halen, dan is dat negatief voor het marktsentiment, denkt Aslam van AvaTrade.

Op macro-economisch vlak was het dinsdag vrij rustig. Het consumentenvertrouwen in de VS bleek in april licht gedaald.

De euro/dollar noteerde rond het slot in Amsterdam op 1,0658. Een vat WTI-olie kost dinsdag rond de 100 dollar.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen stonden techfondsen onder druk. Besi en ASMI verloren zo'n 3,5 procent. Shell ging aan kop met een plus van meer dan 2 procent en Unibail-Rodamco-Westfield en KPN stegen ruim een procent.

Philips leverde meer dan een procent in op 24,68 euro, nadat het aandeel op maandag al fors daalde na de eerstekwartaalcijfers. Zowel ING als Jefferies verlaagde vanochtend het koersdoel naar respectievelijk 25,00 en 26,00 euro. De resultaten maakten volgens analisten van ING duidelijk dat de outlook op korte termijn erg uitdagend is, door toenemende verstoringen van de aanvoerketens, hogere kosteninflatie en een stijging van het aantal coronagevallen in China.

Randstad verloor meer dan 2 procent na cijfers. De uitzender overtrof de verwachtingen in het eerste kwartaal en KBC Securities zag aanleiding het advies te verhogen van Accumuleren naar Kopen bij handhaving van het koersdoel van 71,00 euro. Degroof Petercam verlaagde juist het koersdoel van 66,00 naar 60,00 euro. De outlook bevat volgens Degroof onzekerheden, waardoor de bank dit geen geschikt moment vindt om positiever over het aandeel te worden.

In de AMX won ABN AMRO bijna 3 procent, JDE Peet's steeg 1,5 procent en ASR een procent. InPost leverde dik 7,5 procent in. PostNL en Basic-Fit verloren 2,5 tot ruim 3 procent.

In de AScX daalde Pharming bijna een procent. Het biotechbedrijf heeft van de Britse toezichthouder MHRA een positieve beslissing ontvangen over een ingediend pediatrisch onderzoeksplan voor leniolisib voor de behandeling van de afweerstoornis APDS bij patiënten van 1 tot 18 jaar.

Koploper bij de Smallcaps was Kendrion, dat ruim 6 procent won. Vivoryon en CM.com verloren zo'n 6 procent.

Ordina daalde een half procent ondanks het vrijgeven van sterke resultaten.

Beursnieuweling Onward Medical kwam met jaarcijfers. In 2021 werd verlies geboekt. Degroof Petercam verlaagde het koersdoel. Het aandeel steeg licht.

Wall Street

Rond het slot in Europa noteerden de Amerikaanse beurzen flink lager, met een verlies van 3 procent voor de Nasdaq.