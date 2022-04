Wall Street richting lagere opening

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse futures voorspellen dinsdag een lagere opening voor Wall Street. Richting de openingsbel noteren de futures op de S&P 500 zo'n 0,4 procent in het rood en lijken ook de Dow Jones index en de Nasdaq in de min te gaan openen.

Maandag wist Wall Street een late comeback te maken en eindigden de indexen in het groen. Onderliggend blijven beleggers zich echter zorgen maken over de impact van de coronasituatie in China op de mondiale economie, de hoge inflatie en het monetaire beleid van de Federal Reserve in reactie daarop. De Amerikaanse tienjaarsrente steeg vorige week nog richting de 3,00 procent maar is inmiddels iets afgekoeld, tot 2,77 procent dinsdag.

"De afgelopen weken hebben we een serieuze verkoopgolf gezien op de mondiale aandelenmarkten en de realiteit is dat de zorgen die de bull-rally hebben verstoord nog steeds bestaan", aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade.

De focus ligt deze week vooral op de kwartaalcijfers van techreuzen, zeker nadat Netflix vorige week flink tegenviel met de resultaten en outlook.

Onder meer Amazon, Meta, Alphabet, Microsoft en Apple openen deze week de boeken.

Als een aantal van deze 'mega tech stocks' de verwachtingen niet halen, dan zal de markt opnieuw pessimistisch worden, denkt Aslam.

De orders voor duurzame goederen zijn in maart conform de verwachting met 0,8 procent gestegen.

Op de macro-economische kalender in de VS staan dinsdag nog cijfers over de Amerikaanse woningmarkt. Verder verschijnt het consumentenvertrouwen zoals gemeten door de Conference Board in de maand april.

De euro/dollar noteert richting de openingsbel op 1,0674. Een vat WTI-olie kost dinsdagmiddag rond de 100 dollar.



Bedrijfsnieuws

Vanmiddag openden 3M, General Electric, PepsiCo, Sherwin-Williams en UPS de boeken. Nabeurs is het de beurt aan Alphabet, General Motors, Visa, Microsoft en Texas Instruments.

PepsiCo wist de verwachtingen te verslaan, net als UPS en General Electric. Wel dook General Electric in de rode cijfers en werd de outlook iets voorzichtiger.

3M verlaagde de outlook, maar de resultaten waren beter dan verwacht. PepsiCo werd iets positiever over de verwachte omzetgroei. Verder wist Sherwin-Williams ook de verwachtingen te verslaan in het afgelopen kwartaal en denkt de verf- en coatingspecialist dat het ergste qua productieverstoringen achter de rug is.

3M gaat dinsdag een licht lagere opening tegemoet, PepsiCo daalt voorbeurs licht en GE verliest in de voorbeurshandel zo'n 4 procent. Sherwin-Williams wint ruim 5 procent. UPS lijkt een procent hoger te gaan openen dinsdag.

Twitter steeg maandag ruim 5 procent nadat de overname door Elon Musk werd bevestigd. "Er is weinig informatie over hoe Elon het platform wil verbeteren", aldus Aslam van AvaTrade. Het aandeel Twitter lijkt dinsdag licht hoger te openen.

Slotstanden

De S&P 500 index steeg maandag 0,6 procent op 4.296,12 punten, de Dow Jones index won 0,7 procent op 34.049,46 punten en de Nasdaq sloot 1,3 procent in de plus op 13.004,85 punten.