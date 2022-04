Obligaties: Netflix-obligaties ongevoelig voor daling aandelenkoers

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) Terwijl het aandeel van Netflix vorige week woensdag 35 procent daalde nadat de VOD-pionier teleurstellende kwartaalcijfers bekendmaakte, bewogen de obligaties van Netflix niet op de secundaire markt.

In een gesprek met ABM Financial News constateert obligatiemarktspecialist Raphaël Goldwasser een totale decorrelatie tussen de twee markten.

“Dit is zeer vaak het geval wanneer we te maken hebben met een onderneming waarvan de schuld volgens de ratingbureaus tot de categorie "investeringswaardig" behoort, ofwel met een rating van BBB- of hoger”, merkte de directeur van de Goldwasser Exchange op.

Met een schuld van ongeveer 17 miljard dollar heeft Netflix relatief weinig schulden, ging de specialist verder, die wijst op de traditionele veerkracht van de obligatiemarkt in vergelijking met de aandelenmarkt.

Onder de verschillende uitstaande Netflix-obligaties noemt Goldwasser als voorbeeld de uitgifte die het streamingplatform in 2025 moet aflossen, waarvan de prijs vrijwel ongewijzigd is gebleven sinds de bekendmaking van de resultaten, met een indicatieve prijs van 98,50 procent voor een jaarlijks rendement tot de vervaldatum van 4 procent.

Volgens Goldwasser is de koersbeweging van Netflix-obligaties bijna uitsluitend gekoppeld aan renteveranderingen in de marge van de monetaire verkrapping door de Amerikaanse centrale bank. "Het is waar dat er een lichte stijging van de risicopremie kan zijn, maar die is relatief onbeduidend," aldus de specialist.

Voor Raphaël Goldwasser is het meer de daling van de aandelenkoers die in herinnering moet worden gebracht, terwijl een groot deel van de beurswaardering van de onderneming van Reed Hasting de vooruitzichten op een steeds krachtiger groei weerspiegelde.

"Netflix is het soort groeiaandeel dat sterk presteerde op de aandelenmarkt toen de vooruitzichten rooskleurig waren. Maar met de terugkeer naar een normale situatie lijkt het platform het steeds moeilijker te krijgen om nieuwe abonnees te werven, en in het proces zijn beurswaardering te rechtvaardigen, die aan de zijlijn van de coronacrisis om bekende redenen een hoge vlucht had genomen."

"Het verhaal is niet meer hetzelfde in de ogen van de markt, die niet aarzelt om bedrijven te straffen die zij heeft aanbeden, vooral wanneer wij te maken hebben met bedrijven die koers-winstverhoudingen hebben van 30 of 40 keer," aldus Goldwasser.

"Het is duidelijk dat de vooruitzichten op een steeds sterkere groei minder belangrijk zijn voor obligatiehouders, vooral omdat Netflix uit de pandemie is gekomen met meer dan 50 miljoen extra volgers," concludeert Goldwasser.