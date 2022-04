Sherwin-Williams overtreft verwachtingen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Sherwin-Williams heeft in het eerste kwartaal van 2022 een hogere omzet behaald en bevestigde de outlook voor heel het boekjaar. Dit bleek dinsdag uit de cijfers van de Amerikaanse verf- en coatingspecialist. De omzet steeg afgelopen kwartaal met 7,4 procent naar 5 miljard dollar, met name dankzij de hogere verkoopprijzen. Hier ging het bedrijf vooraf uit van een omzetgroei van 0 tot 5 procent. Analisten geraadpleegd door FactSet rekenden op een omzet van 4,9 miljard dollar. De sectorgenoot van AkzoNobel zag de winst wel afnemen, van 1,51 dollar in het eerste kwartaal van 2021 tot 1,41 dollar per aandeel in dezelfde periode dit jaar. De aangepaste winst kwam uit op 1,61 dollar per aandeel. Hier rekende de markt op 1,54 dollar. CEO John Morikis zei in een toelichting dat Sherwin-Williams verwacht dat het ergste qua verstoringen in de aanvoerketen achter de rug is. Outlook Voor het lopende tweede kwartaal rekent Sherwin-William op een laag dubbelcijferige tot een midden dubbelcijferige omzetgroei. Analisten rekenen op een omzetgroei van 8,8 procent. Voor heel 2022 rekent Sherwin-Williams nog steeds op een hoog enkelcijferige tot een laag dubbelcijferige omzetgroei. De winst per aandeel zal dit jaar tussen de 8,40 en 8,80 dollar uitkomen, of tussen de 9,25 en 9,65 dollar aangepast voor bijzondere posten. Het aandeel Sherwin-Williams noteert voorbeurs bijna 6 procent hoger. Bron: ABM Financial News

