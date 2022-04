Rode cijfers General Electric

(ABM FN-Dow Jones) General Electric is in het eerste kwartaal van 2022 in de rode cijfers gedoken en werd voorzichtiger over de rest van het jaar. Dit bleek dinsdag uit de cijfers van het Amerikaanse conglomeraat.

De winst uit voortgezette activiteiten bedroeg een jaar geleden nog 0,02 dollar per aandeel en kwam in het eerste kwartaal van dit jaar uit op een verlies van 0,74 dollar per aandeel. De winstmarge was 3,1 procent negatief.

De aangepaste winst per aandeel kwam in de verslagperiode uit op 0,24 dollar waar analisten geraadpleegd door FactSet 0,18 dollar verwachtten. De aangepaste winstmarge kwam uit op 5,8 procent.

De omzet bleef nagenoeg gelijk op 17 miljard dollar, waar de markt rekende op 16,85 miljard dollar.

De orders stegen met 11 procent naar 18,9 miljard dollar of 13 procent op autonome basis.

Verder was de operationele kasstroom 0,5 miljard dollar negatief en de vrije kasstroom 0,9 miljard dollar negatief in het eerste kwartaal. Dit laatste was vrijwel conform de analistenconsensus.

Outlook

General Electric, dat zich wil opsplitsen in drie beursgenoteerde bedrijven, meldde bij de jaarcijfers in januari dat men voor 2022 een aangepaste winst per aandeel van 2,80 tot 3,50 dollar verwacht.

In een toelichting dinsdag zei het bedrijf dat die outlook wordt gehandhaafd, maar dat men wel meer neigt naar de onderkant van de bandbreedte, als gevolg van onder meer de hoge inflatie.

Het aandeel General Electric daalt voorbeurs op Wall Street ruim 3 procent.