UPS presteert beter dan verwacht

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) United Parcel Service heeft in het eerste kwartaal van 2022 beter dan verwacht gepresteerd. Dit bleek uit de cijfers van het Amerikaanse pakjesbedrijf. De omzet steeg met 6,4 procent tot 24,4 miljard dollar. De analisten die aan de consensus van FactSet bijdroegen hadden op 23,8 miljard dollar gerekend. De aangepaste winst per aandeel kwam op 3,05 dollar uit, tegenover een verwachte 2,89 dollar. De operationele winst nam met 17,6 procent toe tot 3,3 miljard dollar. De winst kwam op 3,03 dollar per aandeel uit. Outlook UPS heeft de outlook voor het hele boekjaar herhaald. Daarbij rekent het bedrijf op een omzet van ongeveer 102 miljard dollar over het hele boekjaar te boeken en een operationele marge van rond de 13,7 procent. Verder verdubbelt de pakketbezorger zijn geplande aandeleninkoopprogramma voor 2022 naar 2 miljard dollar. Het aandeel noteerde 1,5 procent hoger in voorbeurshandel. Bron: ABM Financial News

