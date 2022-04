Europese beurzen hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden dinsdag hoger na het herstel op de Amerikaanse beurzen maandag.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde dinsdag rond het middaguur een stijging van 0,9 procent op 448,94 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 1,0 procent naar 14.107,30 punten. De Franse CAC 40 noteerde een winst van 0,9 procent met een stand van 6.505,78 punten. De Britse FTSE steeg dinsdag 0,8 procent naar 7.437,23 punten.

De Amerikaanse beurzen wisten maandag na een rode start, de weg omhoog te vinden richting het einde van de handelsdag, gedreven voor techaandelen. Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets is er optimisme over de komende bedrijfscijfers. Zo openen Microsoft en Alphabet vandaag de boeken over het afgelopen kwartaal.

"Door de late ommekeer in het sentiment op Wall Street maandagavond, koersen de Europese beurzen vanochtend hoger", aldus Hewson.

De macro-economische agenda van dinsdag is voor de Verenigde Staten gevuld met de orders voor duurzame goederen over maart, de huizenprijzen over februari, de verkopen van nieuwe woningen over dezelfde maand en het consumentenvertrouwen over april, zoals gemeten door onderzoeksbureau The Conference Board.

Spreker van formaat is de Amerikaanse minister van financiën Janet Yellen.

Olie noteerde dinsdag lager. Een juni-future West Texas Intermediate noteerde 1,0 procent in het rood op 97,58 dollar, terwijl voor een juni-future Brent 101,44 dollar werd betaald, een daling van 0,7 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0695. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0684 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,0716 op de borden.



Bedrijfsnieuws

UBS overtrof met zijn resultaten over het eerste kwartaal de verwachtingen van analisten, ondanks de afschrijving van 100 miljoen dollar vanwege blootstelling aan Rusland. De koers van het aandeel noteerde 2,3 procent hoger.

HSBC heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de nettowinst fors zien dalen, mede door een provisie en lagere opbrengsten. De koers van het aandeel noteerde 3,2 procent lager.

Novartis heeft de omzet in het eerste kwartaal van 2022 zien stijgen en de outlook voor het hele boekjaar werd gehandhaafd. De koers van het aandeel noteerde 1,8 procent hoger.

Orange heeft na een goed eerste kwartaal de outlook voor het hele boekjaar bevestigd. De koers van het aandeel noteerde 0,4 procent hoger.

Randstad wist de verwachtingen in het afgelopen kwartaal te overtreffen volgens analisten. KBC verhoogde het advies naar kopen, waar Degroof Petercam het koersdoel verlaagde. De koers van het aandeel leverde in Amsterdam bijna 2 procent in.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,2 procent in het rood.

De S&P 500 index steeg maandag 0,6 procent op 4.296,12 punten, de Dow Jones index won 0,7 procent op 34.049,46 punten en de Nasdaq sloot 1,3 procent in de plus op 13.004,85 punten.