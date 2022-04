Valuta: euro onder 1,07 dollar

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde dinsdag stevig onder de 1,07 dollar, onder invloed van een cocktail aan factoren, waaronder de oplopende coronabesmettingen in China, dreigende taal uit Moskou en een robuust renteklimaat.

"Technisch wordt het voor de euro interessant", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury dinsdag tegen ABM Financial News. "We zagen de munt rond 1,0673 dollar koersen, een niveau dat we sinds maart 2020 niet meer hebben gezien. Technisch gezien is dat een steunpunt. Mocht de euro daar doorheen gaan dan komen we als psychologische grens 1,06 dollar tegen. Algemeen wordt aangenomen dat de Amerikaanse beleidsmakers deze koers voor een euro het moment vinden om zich zorgen te maken.

Van der Meer sprak dinsdag van een markt waarin de euro ten opzichte van vrijdag wel erg snel is gedaald, in een klimaat dat duidelijk geen risico's toestaat en waarin marktpartijen het voor nu even aankijken.

De macro-economische agenda van dinsdag is voor de Verenigde Staten gevuld met de orders voor duurzame goederen over maart, de huizenprijzen over februari, de verkopen van nieuwe woningen over dezelfde maand en het consumentenvertrouwen over april, zoals gemeten door onderzoeksbureau The Conference Board.

Een belangrijke spreker is de Amerikaanse minister van financiën Janet Yellen. Later deze week komt de voorzitter van de Europese Centrale Bank Christine Lagarde en vicevoorzitter Luis de Guindos in beeld.

De euro noteerde dinsdag 0,2 procent lager op 1,0692 dollar. De Europese munt noteerde vlak op 0,8409 Britse pond. Het Britse pond daalde dinsdag 0,2 procent tot 1,2716 dollar.