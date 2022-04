Beursblik: analisten vertrouwen in outlook Besi

(ABM FN-Dow Jones) BE Semiconductor Industries heeft in het eerste kwartaal van 2022 de eigen outlook gehaald. Dit verwachten analisten geraadpleegd door ABM Financial News.

Besi voorziet zelf voor het eerste kwartaal een omzetgroei van 15 procent op kwartaalbasis. Daarbij waarschuwde de Duivense toeleverancier van de halfgeleiderindustrie bij de jaarcijfers voor aanhoudende problemen in de aanvoerketen.

De analistenconsensus mikt op een omzet van circa 200 miljoen euro, ofwel een plus van ruim 16 procent, met een brutomarge van 60,0 procent. Dit zal in het tweede kwartaal vermoedelijk stijgen naar zo'n 245 miljoen euro omzet met een marge van 60,5 procent.

Voor ING is de orderinstroom het belangrijkste cijfer om naar te kijken. "Wij verwachten dat die iets daalt ten opzichte van het recordniveau van 327 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2021", aldus analist Marc Hesselink, wiens taxatie voor het afgelopen kwartaal op 300 miljoen euro ligt.

Het eerste kwartaal is doorgaans het beste kwartaal voor Besi. Dan worden de chips besteld voor de productie van de nieuwe smartphones later in het jaar.

Vierde kwartaal

Besi behaalde in het vierde kwartaal van 2021 een omzet van 171,7 miljoen euro, een afname op kwartaalbasis van 17,6 procent, en haalde daarnaast voor 202,6 miljoen euro aan orders binnen. Dat is een afname met ruim 3 procent, maar wel meer dan Besi in december had voorzien. Toen ging het bedrijf uit Duiven uit van 180 tot 190 miljoen euro aan orders.

In het vierde kwartaal kwam Besi uit op een brutomarge van 56,7 procent en netto verdiende het bedrijf 67,1 miljoen euro.

Besi opent vrijdag voorbeurs de boeken.