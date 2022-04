AEX in herstelmodus

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste dinsdagochtend hoger, waarmee de aandelenmarkt deels herstelt van verliezen op maandag. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,8 procent op 704,81 punten.

"Zorgen over een mondiale economische groeivertraging als gevolg van de toegenomen coronabesmettingen in China, drukten de Europese beurzen op maandag nog in het rood", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

Volgens de analist leidt het strikte coronabeleid in China tot zorgen dat een groei van het Chinese bbp van 5,5 procent dit jaar in gevaar komt. Hewson sluit wekenlange lockdowns in Chinese steden niet uit. "Dit leidde tot rode beurskoersen op maandag, naast de scherpe daling van de grondstofprijzen", aldus de analist van CMC.

Toch wisten de Amerikaanse beurzen maandag na een rode start, de weg omhoog te vinden richting het einde van de handelsdag, gedreven voor techaandelen. Volgens Hewson is er optimisme over de komende bedrijfscijfers. Zo openen Microsoft en Alphabet vandaag de boeken over het afgelopen kwartaal.

"Door de late ommekeer in het sentiment op Wall Street maandagavond, koersen de Europese beurzen vanochtend hoger", aldus Hewson.

Beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx vraagt zich af of beleggers hun aandacht nu volledig kunnen verleggen naar de bedrijfscijfers, nu zo goed als duidelijk is dat de Fed in mei de rente met 0,5 procent zal verhogen. "En daar is natuurlijk weer de vraag in hoeverre bedrijven in staat zijn om met de inflatie en andere uitdagingen om te gaan", aldus Blekemolen.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0687. De olieprijzen daalden licht.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen steeg NN Group met 2,2 procent, terwijl Prosus 1,9 procent won. Aegon vulde de top drie grootste stijgers aan met een plus van 2,1 procent.

Philips leverde juist 1,1 procent in op 24,70 euro, nadat het aandeel op maandag al fors daalde na cijfers. Zowel ING als Jefferies verlaagde vanochtend het koersdoel voor Philips naar respectievelijk 25,00 en 26,00 euro. De resultaten over het eerste kwartaal maakten volgens analisten van ING duidelijk dat de outlook op korte termijn erg uitdagend is, door toegenomen verstoringen in de aanvoerketens, hogere kosteninflatie en een stijging van het aantal coronagevallen in China.

Randstad verloor 1,8 procent na cijfers. De uitzender overtrof de verwachtingen in het eerste kwartaal en KBC Securities zag aanleiding het advies te verhogen van Accumuleren naar Kopen bij handhaving van het koersdoel van 71,00 euro. Degroof Petercam verlaagde juist het koersdoel van 66,00 naar 60,00 euro. De outlook bevat volgens Degroof onzekerheden, waardoor de bank dit geen geschikt moment vindt om positiever over het aandeel te worden.

In de AMX won ABN AMRO 4,4 procent, JDE Peet's steeg met 2,0 procent. InPost leverde 2,0 procent in.

In de AScX klom Pharming 1,3 procent. Pharming heeft van de Britse toezichthouder MHRA een positieve beslissing ontvangen over een ingediend pediatrisch onderzoeksplan voor leniolisib voor de behandeling van de afweerstoornis APDS bij patiënten van 1 tot 18 jaar.