Beursblik: Degroof Petercam verlaagt koersdoel Randstad

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft het koersdoel voor het aandeel Randstad verlaagd van 66,00 naar 60,00 met handhaving van het advies op Houden. Dit bleek dinsdag uit een analyse van de kwartaalresultaten van de bemiddelaar in werk. In die beschouwing gaf Degroof aan dat het bedrijf het over de eerste drie maanden goed heeft gedaan, maar dat de outlook onzekerheden bevat, waardoor de bank dit geen geschikt moment vindt om positiever over het aandeel te worden. De opmerkingen van Randstad over de trend in april ziet de bank als bemoedigend, ofschoon de vergelijkingsbasis lastiger wordt, terwijl de macro-economische omstandigheden uitdagender worden. Daarbij werd gerefereerd aan de oplopende inflatie, politieke spanningen en verstoringen in de aanvoerlijnen. Niettemin stelde Degroof Petercam ook dat Randstad met zijn huidige bedrijfsinrichting en -voering in staat moet zijn te profiteren van de schaarste aan personeel.



Het aandeel Randstad noteerde dinsdag op een groen Damrak 1,9 procent hoger op 53,54 euro. Bron: ABM Financial News

