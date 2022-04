Beursblik: KBC Securities positiever over Randstad Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Randstad

(ABM FN-Dow Jones) KBC Securities heeft dinsdag het advies voor Randstad verhoogd van Accumuleren naar Kopen bij handhaving van het koersdoel van 71,00 euro. Randstad boekte in de eerste drie maanden van 2022 een 15 procent hogere omzet van 6,6 miljard euro, zo merkte KBC op. Met een 42 procent stijging van de kernwinst tot 286 miljoen euro klopte de uitzender volgens analisten ook de marktverwachting van 265 miljoen euro. Het bedrijf zei dat de sterke vraag naar arbeiders zich bij de start van het nieuwe kwartaal had voortgezet, met volumes die vergelijkbaar waren met die in de eerste drie maanden van het jaar. "Alles bij elkaar overtrof Randstad opnieuw ruimschoots de verwachtingen en wat nog belangrijker is, gaf ook een positieve outlook voor het lopende tweede kwartaal", aldus KBC. Het advies voor Randstad werd verhoogd nadat de daling van het aandeel met 20 procent sinds de inval in Oekraïne voor wat extra opwaarts potentieel heeft gezorgd. Het aandeel Randstad koerste dinsdagochtend 2,7 procent hoger op 53,94 euro. Bron: ABM Financial News

