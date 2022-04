Beursblik: ING verlaagt koersdoel AkzoNobel Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Akzo Nobel

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft dinsdag het koersdoel voor AkzoNobel verlaagd van 108,00 naar 105,00 euro bij handhaving van het koopadvies. Analist Stijn Demeester verlaagde zijn ramingen voor AkzoNobel en daarmee het koersdoel, nadat het bedrijf vorige week met cijfers over het eerste kwartaal kwam. Hoewel het handelsklimaat momenteel "duidelijk uitdagend" is, gezien de tegenwind op de grondstoffenmarkt, is AkzoNobel erg effectief geweest in het doorberekenen van de hogere kosten, aldus de analist. "Dat bleek al uit de recente resultaten." Demeester vindt de waardering van het aandeel nog steeds aantrekkelijk, waardoor het koopadvies werd gehandhaafd. ING verwacht weer een margestijging in de tweede helft van dit jaar en voorziet bovendien dat de winst sterker zal groeien dan bij sectorgenoten. Het aandeel AkzoNobel koerste dinsdagochtend 1,5 procent hoger op 82,26 euro. Bron: ABM Financial News

