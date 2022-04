Beursblik: sterke resultaten Ordina Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Ordina

(ABM FN-Dow Jones) Ordina heeft over het eerste kwartaal van dit jaar sterke resultaten laten zien. Dit concludeerde ING dinsdag in een analyse van de resultaten over de eerste drie maanden van de IT-dienstverlener. Het aangepaste operationeel resultaat (EBITDA) kwam met 17,3 miljoen euro boven de door ING geraamde 13,3 miljoen euro uit. ING wees op het eerste kwartaal van 2021, dat ook al sterk was. De bijbehorende marge van 15,6 procent lag ook duidelijk boven de prognose van ING vooraf op 12,7 procent. ING wees in dit verband niet alleen op de sterke groei van de omzet, maar ook op de sterke tarifering. ING heeft het advies voor het aandeel Ordina op Kopen staan met een koersdoel van 5,70 euro. Het aandeel Ordina noteerde dinsdag op een groen Damrak 1,4 procent hoger op 4,38 euro. Bron: ABM Financial News

