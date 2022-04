Beursblik: Randstad overtreft verwachtingen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Randstad heeft over het eerste kwartaal beter gepresteerd dan verwacht. Dit stelde Jefferies in een eerste analyse van de resultaten van het uitzendbedrijf over het eerste kwartaal van dit jaar. Jefferies zag het operationeel resultaat (EBITA) 8 procent boven de consensus uitkomen, terwijl de outlook er op duidt dat Randstad betere perspectieven heeft dan Manpower, die vorige week met de resultaten over het eerste kwartaal naar buiten trad. De bank wees op de outlook van Randstad waarin het bedrijf aangaf dat de positieve ontwikkelingen in april zich doorzetten en dat lijkt volgens de bank te wijzen op een autonome omzetgroei die over het tweede kwartaal boven de consensus van 8,6 procent kan uitkomen. Over het eerste kwartaal lag de autonome omzetgroei op 15 procent. Manpower verwacht een autonome groei van de dagomzet van 2 tot 6 procent in het tweede kwartaal, waar deze over het eerste kwartaal op 6 procent uitkwam. Jefferies hanteert het advies Underperform voor het aandeel Randstad met een koersdoel van 43,00 euro. Het aandeel Randstad sloot maandag op een rood Damrak 52,52 euro. Bron: ABM Financial News

