UBS overtreft verwachtingen en schrijft af vanwege Rusland

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) UBS overtrof met zijn resultaten over het eerste kwartaal de verwachtingen van analisten, ondanks de afschrijving van 100 miljoen dollar vanwege blootstelling aan Rusland. Dit kwam dinsdag naar voren uit de kwartaalrapportage van de Zwitserse bank. UBS zag de nettowinst op jaarbasis stijgen van 1,82 miljard dollar naar 2,14 miljard dollar. Analisten rekenden in doorsnee op een winst van 1,79 miljard dollar. De bank schreef 100 miljoen dollar af op Russische leningen. Eind maart bedroeg de directe blootstelling aan Rusland circa 400 miljoen dollar, tegen 600 miljoen dollar eind 2021. Nieuwe zaken in Rusland worden niet meer aangenomen. Het operationele resultaat in het afgelopen kwartaal kwam uit op 9,36 miljard dollar. Dit betekende een stijging op jaarbasis van 8 procent en is meer dan de 8,83 miljard dollar waar analisten op rekenden. Bron: ABM Financial News

