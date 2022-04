Whirlpool verlaagt outlook Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Whirlpool heeft over het eerste kwartaal de resultaten zien dalen en verlaagde de outlook voor heel het jaar, maar gaf wel aan het inkoopprogramma van eigen aandelen te verhogen. Dit bleek uit het kwartaalbericht van de Amerikaanse witgoedfabrikant. De winst daalde van 433 miljoen dollar over het eerste kwartaal van 2021 naar 313 miljoen dollar afgelopen kwartaal, goed voor 5,33 dollar per aandeel tegen 6,81 dollar een jaar eerder. Op een aangepaste basis lag de winst op 5,31 dollar, waar 4,79 dollar door analisten werd voorzien. De omzet daalde 5,36 miljard dollar naar 4,92 miljard dollar over de eerste drie maanden van dit jaar. Hiervoor lag de verwachting op 5,3 miljard dollar. Whirlpool gaf aan dat het de operaties in Europa, het Midden-Oosten en Afrika onderwerpt aan een strategische beoordeling. De uitkomst daarvan wordt aan het einde van het derde kwartaal verwacht. Aandeleninkoop Het bedrijf verhoogt het inkoopprogramma van eigen aandelen met 2 miljard dollar. Er werd 533 miljoen dollar ingekocht, waarna er nu circa 2,9 miljard resteert om te worden ingekocht. Outlook Het bedrijf verlaagde de outlook voor dit jaar. Het bedrijf verwacht nu een winst per aandeel van 24 tot 26 dollar tegen eerder 27 tot 29 dollar. De groei van de netto-omzet komt naar verwachting op jaarbasis 2 tot 3 procent hoger uit. Bron: ABM Financial News

